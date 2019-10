Nog maar enkele weken voor wie nog wil genieten van woonbonus LH

02 oktober 2019

Wie nog wil genieten van de woonbonus, die de Vlaamse regering vanaf volgend jaar wil schrappen, zet er best flink wat vaart achter. Tussen het ondertekenen van het compromis en het verlijden van de akte bij de notaris zit er enkele maanden. Die akte wordt het uitgangspunt, schrijft De Tijd, dus dat wil zeggen dat die ten laatste op 31 december 2019 moet verleden zijn.

Met de woonbonus krijgen eigenaars van een gezinswoning in Vlaanderen een belastingvermindering gedurende de looptijd van hun hypothecaire lening. Daar kwam kritiek op omdat de maatregel de woningprijzen de hoogte in zou jagen en vooral al vermogende mensen ervan zouden profiteren. De nieuwe Vlaamse regering wil nu de woonbonus laten uitdoven vanaf 1 januari 2020 en compenseren door de registratierechten te verlagen van 7 naar 6 procent.

Wie al een gezinswoning heeft aangekocht, hoeft zich geen zorgen te maken: het fiscaal voordeel blijft behouden. Maar wie nog op zoek is naar een woning en nog een lening moet afsluiten, zal zich moeten haasten. Tussen het ondertekenen van het compromis bij de aankoop van een huis en het verlijden (voorlezen en tekenen) van de krediet- en aankoopakte bij de notaris zit er namelijk altijd een paar maanden. De maximale termijn is daarvoor vier maanden, maar doorgaans hebben de notarissen alle informatie verzameld binnen twee à drie maanden, afhankelijk van het dossier.

Voorlopig was het niet helemaal duidelijk of de nieuwe Vlaamse regering de datum van de kredietakte of het ondertekenen van het compromis als uitgangspunt zou nemen, maar volgens De Tijd zal naar de datum van het verlijden van de kredietakte worden gekeken en komen er geen overgangsmaatregelen. Wie nog wil genieten van de woonbonus heeft dus nog minder dan drie maanden, want de deadline verstrijkt op 31 december 2019. Dat het ook voor notarissen razend drukke tijden worden, staat vast.