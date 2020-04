Nog maar 85 van Weyts' 10.000 laptops geleverd aan scholen IB

16 april 2020

04u37

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts kondigde een drietal weken geleden aan dat hij op zoek zou gaan naar 10.000 oude laptops, om kwetsbare leerlingen die door de sluiting van de scholen bijzonder getroffen worden, te helpen. Intussen zijn nog maar 85 laptops aan vier scholen geleverd, bevestigt Digital for Youth, dat het project organiseert. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Nog deze week worden "enkele honderden" toestellen verdeeld. "Maar de bulk komt pas over twee à drie weken", zegt woordvoerster Lut Goedhuys. Mogelijk zijn de scholen tegen dan weer open.

Scholen moesten zich eerst beperken tot het herhalen van de leerstof, om de kloof met zwakkere leerlingen niet uit te diepen. Zij lijden het meest onder het opschorten van de lessen, en hebben minder toegang tot de juiste technologie. 6 procent van de gezinnen heeft geen computer, 4 procent beschikt niet over internet. Dat zijn tienduizenden van de 1,2 miljoen leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs.

Weyts lanceerde een oproep om 10.000 gebruikte laptops in te zamelen voor leerlingen van het secundair onderwijs. Digital for Youth nam de organisatie op zich, een samenwerking van de vzw Close the Gap en de domeinnaambeheerder DNS.be.

Verwerking en levering lastig

De flessenhals zit bij de verwerking en de levering. Goedhuys zegt dat al 11.400 toestellen gedoneerd zijn, 8.500 daarvan zijn bruikbaar. De laptops moeten gereinigd worden en de data gewist. Niet alleen de levering laat op zich wachten, het aanbod volstaat evenmin. De middelbare scholen van het katholiek onderwijs alleen al vroegen 10.175 laptops, het GO! heeft er 6.500 nodig.

Het kabinet van Weyts is op de hoogte en zegt dat alles gedaan wordt om de leveringen zo snel mogelijk te laten gebeuren. De minister vraagt ook aan de vzw's die de laptops verdelen om met meerdere organisaties samen te werken om ze gebruiksklaar te maken.