Nog maar 1 op 3 Vlamingen overtuigd van belang coronamaatregelen

19 augustus 2020

06u31 22 Nog maar 35 procent van de Vlamingen is overtuigd van het belang van de coronamaatregelen. Dat blijkt uit de recentste meting van de Gentse universiteit, waarover VRT NWS bericht. In maart was dat nog 81 procent. Half juli was dat al afgekalfd tot 69 procent. Sinds de verstrenging van de maatregelen begin augustus ging het verder bergaf.

Volgens professor motivatiepsychologie Maarten Vansteenkiste kost het ons steeds meer energie om de regels te volgen. “We voelen het steeds meer aan als iets wat we móéten doen”, zegt hij aan de VRT. “Als een karwei, iets dat lastig is, iets waar we tegen opzien. Dat maakt dat we de maatregelen makkelijker naast ons neerleggen.”

Jongvolwassenen zijn al sinds het begin van de epidemie minder gemotiveerd, maar de daling van de motivatie zet zich door bij alle leeftijdsgroepen.





Volgens Vansteenkiste moet de overheid meer concrete doelen vooropstellen, zoals een maximaal aantal nieuwe besmettingen per dag. Dan zal iedereen beter begrijpen waar de coronamaatregelen goed voor zijn en meer gemotiveerd zijn om de regels te volgen.

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land is overigens opnieuw licht gedaald. Tussen 9 en 15 augustus waren er per dag gemiddeld 528 besmettingen, 15 procent minder dan een week eerder. Het aantal nieuwe overlijdens is opnieuw meer dan verdubbeld ten opzichte van een week eerder.

