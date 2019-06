Nog hoop om Théo levend terug te vinden? “Moed zakt politie wat in de schoenen” LDW

19 juni 2019

13u55 0 Journaliste Cathérine Moerkerke is voor VTM NIEUWS en HLN in Byron Bay in Australië, waar ze de zoektocht naar de vermiste Théo Hayez op de voet volgt. Ze sprak daar met de politie. “Na 18 dagen is er van Théo nog geen enkel spoor, dat doet hen de moed wat in de schoenen zakken”, vertelt ze.

“Er verdwijnen regelmatig mensen in Byron Bay”, vertelt Cathérine. “Hier zit een drugsmilieu en de omgeving is vrij ruw met een ruwe kust en rotsen. Maar meestal vinden ze wel meteen een spoor en worden ze daarna, in leven of niet, teruggevonden.”

De politie en vrijwilligers concentreren zich voor de zoektocht momenteel op een gebied rond de vuurtoren in Byron Bay. Daar is het gsm-signaal van Théo voor het laatst opgepikt op 1 juni. De Belg is op dit moment al 18 dagen vermist.