Nog geen vraag om Belgische jihadisten uit Syrië te repatriëren ter voorbereiding van Amerikaanse terugtrekking

13 februari 2019

Bron: Belga 0 België heeft volgens minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders, van de Verenigde Staten geen enkele vraag ontvangen om in Syrië gedetineerde jihadisten te repatriëren. De MR-vicepremier sluit wel niet uit dat Washington zo'n verzoek op tafel zou kunnen leggen.

De Verenigde Staten kondigden enkele maanden geleden aan dat ze hun troepen willen terugtrekken uit Syrië. Daarna beval Washington de westerse landen aan om over te gaan tot de repatriëring van hun onderdanen die de rangen van jihadistische groeperingen hebben vervoegd, en nadien in handen zijn gevallen van de Syrische Democratische Krachten (SDF), de Koerdische groepering die gesteund wordt door de VS.

"Voor het ogenblik is er geen officiële vraag ontvangen", zo verklaarde Reynders in de marge van een bijeenkomst van de ministers van Defensie van de NAVO in Brussel. Maar volgens de minister is het wel "mogelijk dat we op een bepaald moment geconfronteerd worden met zo'n vraag voor wat betreft de moeders (van kinderen, en echtgenotes van jihadisten) en misschien ook jihadisten van Europese origine".



Reynders herinnerde eraan dat de Belgische regering bereid is om, op verzoek van familieleden in België, te helpen bij de repatriëring van kinderen van zogenaamde “foreign terrorist fighters” die minder dan tien jaar oud zijn. Zij hebben er immers niet voor gekozen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, of hebben niet bewust gekozen om toe te treden tot Islamitische Staat. “Voor het overige (voor de volwassenen) hebben we niet neen gezegd, dat is geval per geval”, legde Reynders uit.

Groot veiligheidsrisico

Frankrijk, dat tot dusver steeds gekant was tegen de terugkeer van deze jihadisten, sluit de repatriëring van onderdanen niet langer uit. Ze vrezen dat door de Amerikaanse terugtrekking, de druk op de Koerdische strijders zal toenemen. Daardoor is er een grote kans dat de gevangenen kunnen ontsnappen. Eenmaal op vrije voeten zouden ze een te groot veiligheidsrisico vormen.

