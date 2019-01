Nog geen uitspraak in belastingzaak Karel De Gucht: “Te complex om op een drafje af te handelen” ADN

09 januari 2019

10u08

Bron: Belga 0 In de belastingzaak rond voormalig Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht en zijn echtgenote Mireille Schreurs, is er nog geen uitspraak. "De zaak is te complex om op een drafje af te handelen", stelde de voorzitter van de fiscale kamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg vandaag.

De fiscus startte het onderzoek omdat de villa van vijf miljoen euro van het echtpaar in Toscane argwaan wekte, maar volgens de verdediging werd dat onroerend goed niet persoonlijk aangehouden, maar door een Italiaanse vennootschap naar Italiaans recht.

Onderzoekstermijn uitgebreid

Met een bericht van 4 februari 2010 was de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) overgegaan tot de uitbreiding van de onderzoekstermijn van drie jaar naar zeven jaar, omdat er volgens hen aanwijzingen van fraude waren. Doordat de fiscus uiteindelijk de rekeningen kon inkijken, werd een betwiste aandelentransactie opgemerkt. De Gucht realiseerde in 2005 een winst van 1,2 miljoen euro met het verkopen van aandelen van een zinkbedrijf, en het is op die transactie dat de fiscus een bedrag van 976.282,71 euro als bijkomend belastbaar inkomen aankondigde.

Het Gentse hof van beroep oordeelde echter dat de fiscus ten onrechte was overgegaan tot uitbreiding van de onderzoekstermijn, omdat het bericht van 4 februari 2010 onvoldoende elementen bevatte om te laten besluiten tot het bestaan van aanwijzingen van belastingontduiking. De BBI trok naar het Hof van Cassatie en kreeg daar gelijk.

Nog geen uitspraak

De zaak werd in november ten gronde behandeld, maar vandaag was er nog geen uitspraak. Het vonnis wordt op 6 februari verwacht. De voorzitter vroeg vandaag wel aan de partijen hun standpunt over de voorlezing van de uitspraak, gelet op de persbelangstelling. "De pers mag aanwezig zijn en ik zal aanvaarden dat er opnames gemaakt worden. Mogelijk zal ik me beperken tot het voorlezen van het beschikkende gedeelte", zei de voorzitter.

Zowel de advocaat van de Belgische staat als de advocaat van de Gucht zullen hun cliënten consulteren over de voorlezing. In burgerlijke zaken is het niet gebruikelijk dat het vonnis voorgelezen wordt, hoewel de grondwet bepaalt dat vonnissen worden uitgesproken in openbare terechtzitting.