Nog geen steen gelegd, maar Eurostadion kostte Ghelamco wel al zeker 23,6 miljoen euro ADN

18 september 2018

08u11

Bron: Belga 0 Het Eurostadion heeft bouwheer Ghelamco al 23,6 miljoen euro gekost, ook al is er nog geen steen van gelegd. Dat meldt de Brusselse nieuwssite Bruzz .

De informatie komt uit het financieel jaarverslag van Ghelamco. Het gaat om de kosten op 31 december 2017, zo laat Ghelamco de aandeelhouders weten. De kosten gemaakt in 2018 zitten daar dus nog niet bij.

Bruzz kon Ghelamco niet bereiken voor toelichting, maar volgens de website gaat het hoogstwaarschijnlijk om kosten voor onder meer studiebureaus en advocaten, maar ook voor de (verplichte) archeologische afgravingen van het terrein.



Intussen zit het dossier rond het voetbalstadion op parking C muurvast. Ghelamco hoopt wel nog het geld te kunnen recuperen via een schadeloosstelling of een nieuwe vergunning.

Brussels burgemeester Philippe Close zei gisteren aan Bruzz dat de juridische afwikkeling van het Eurostadion 4 tot 5 miljoen euro kan kosten aan de stad. Hij herhaalde ook dat hij geen toekomst meer ziet in het project op Parking C en dat er naar een plan B gezocht moet worden voor de Rode Duivels.