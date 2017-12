Nog geen standpunt van Vlaamse regering over energiepact rvl

Bron: Belga 0 BELGA De Vlaamse regering heeft nog geen officieel standpunt ingenomen over het interfederale energiepact. Er ligt een "visienota" van de vier energieministers op tafel, maar de Vlaamse regering moet zich nog over die tekst buigen. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) woensdag in het Vlaams Parlement gezegd bij aanvang van het actualiteitsdebat over het energiepact. De oppositie is niet te spreken over het uitblijven van een duidelijk standpunt van de Vlaamse regering.

Zet de Vlaamse regering het licht op groen voor het interfederale energiepact? En wat met de tegenstrijdige verklaringen van de regeringspartijen over de kernuitstap in 2025? Op die vragen moet de regering-Bourgeois voorlopig het antwoord schuldig blijven.

Vlaams energieminister Bart Tommelein legde bij de start van het actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement een korte verklaring af. Daarin zei de Open Vld-minister dat de vier energieministers eerder deze week een akkoord hebben bereikt over een "visienota". Van een pact is er volgens hem geen sprake omdat alle regeringen eerst nog het licht op groen moeten zetten.

Het is volgens Tommelein nu zaak om die "visietekst om te zetten in een energiepact voor de toekomst". De Open Vld-minister hamert er wel op dat de tekst is opgesteld op basis van een waslijst studies. "We zijn niet over één nacht ijs gegaan", dixit Tommelein. Maar de tekst lijkt ook niet in steen gebeiteld. "Als er meer verduidelijking of cijfers nodig zijn, wil ik dat gerust doen", aldus nog Tommelein.

Maar hoe zit het nu met de houding van de Vlaamse regering? En wat vindt de regering-Bourgeois van de kernuitstap in 2025 die behouden blijft in de voorgestelde tekst? Op die vragen kreeg het Vlaams Parlement woensdag geen antwoord.

Dat komt omdat de Vlaamse regering zich namelijk nog moet buigen over de tekst. "Een standpunt van de Vlaamse regering is er nog niet", erkende minister Tommelein. De regering zal zich volgens hem "in de komende weken" over de kwestie buigen. "We zullen dat heel grondig bestuderen", voegde minister-president Geert Bourgeois toe.

Oppositiepartijen Groen, sp.a en Vlaams Belang zijn absoluut niet te spreken over het uitblijven van een helder standpunt van de Vlaamse regering.