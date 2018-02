Nog geen plannen vandaag? Skipistes in Oostkantons en Ardennen zijn open KVDS

04 februari 2018

09u53

Nog geen plannen vandaag en zin om op de skilatten te staan? Dan is er goed nieuws, want sinds gisteren zijn enkele skipistes opengegaan op de hoogste toppen van de Oostkantons en de provincie Luxemburg. Langlaufers kunnen vandaag nog terecht in Baraque Michel, Signaal van Botrange en Herzebösch. En Baraque Fraiture is ook open voor skiërs. Verwacht je aan 10 tot 15 centimeter sneeuw.

De zachte winter is sinds een tiental dagen verleden tijd in het zuiden en het zuidoosten van het land. Er is zo veel sneeuw gevallen dat enkele pistes in de Oostkantons en Luxemburg sinds gisteren de deuren hebben geopend. De negatieve temperaturen van vandaag moeten skiën en langlaufen ook vandaag toelaten, ondanks een “vochtige ondergrond”.

De meest actuele info vindt u hier.

Ouverture des pistes de #ski de la Baraque de Fraiture ce samedi matin dès 9h30. 10 cm de #neige @RadioContact pic.twitter.com/Y8cmX7GB84 Jean-François Six(@ JeanFrancoisSix) link