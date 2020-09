Nog geen nieuwe gesprekken met zeven partijen gepland in regeringsvorming TT

22 september 2020

13u27

Bron: Belga, VTM Nieuws 12 Het is wachten op een nieuwe vergadering met de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie. In kringen in de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat daarvoor nog geen concrete afspraak is gemaakt. In de loop van de voormiddag vonden wel bilaterale contacten plaats.



De slaagkansen van de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V hebben sinds afgelopen weekend een fameuze knauw gekregen. Verschillende partijen waren bepaald misnoegd over een interview waarin MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez met stelligheid aankondigde dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zal blijven, maar waarin hij ook terugkwam op eerdere afspraken.

Gisteren kwam vanuit het partijbureau van sp.a het signaal dat de partij niet meer verder wil onderhandelen met de MR. De zeven partijen zaten nadien enkele uren samen in het Egmontpaleis, maar dat was vooral in bilaterale vorm. Die vergadering werd iets voor 17 uur afgebroken toen preformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (sp.a) naar het Paleis vertrokken om er verslag uit te brengen van hun missie.



De koning aanvaardde hun ontslag niet en vroeg het duo zijn missie voort te zetten. Het staatshoofd lanceerde meteen een oproep aan de betrokken partijen om het vertrouwen te herstellen. Rousseau verklaarde nadien dat hij verder wil werken aan oplossingen voor het land, "maar alleen met wie dat wil”. "Om het gebroken vertrouwen te herstellen, zullen heel sterke signalen nodig zijn van sommigen." Die "sommigen", dat is dus de MR.

“Iedereen moet respectvol zijn tegenover elkaar”

Het is afwachten of dat vertrouwen alsnog kan worden hersteld alvorens het duo woensdag opnieuw naar het Paleis trekt voor een nieuw verslag. Zoniet is de Vivaldi-coalitie in zijn huidige vorm begraven. Mathematisch gezien zou de MR kunnen worden vervangen door het cdH, maar het is de vraag of Open Vld bereid is zonder zijn zusterpartij toe te treden tot een regering. Maar die piste valt niet onder de huidige opdracht van Rousseau en Lachaert.

“Als iedereen zich normaal gedraagt en van goeie wil is, kun je altijd tot oplossingen komen”, verklaarde Lachaert vanmiddag aan VTM Nieuws. "Dat betekent respectvol zijn tegenover elkaar en elkaars punten respecteren. Ik zal er alles aan doen om dat te laten lukken, maar ik kan het niet garanderen. Ik denk dat iedereen een stukje vertrouwen moet terugwinnen, en niet van één partij naar een andere.”

“Geen enkele constructie is evident, deze niet, maar ook niet als je naar een andere zou willen gaan”, klonk het verder.

