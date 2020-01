Nog geen meerderheid voor verstrenging afname Belgische nationaliteit bij terrorisme ADN

29 januari 2020

13u48

Bron: Belga 8 Het is lang niet zeker of een meerderheid zich achter het wetsvoorstel van N-VA zal scharen om de mogelijkheden uit te breiden om de Belgische nationaliteit bij een veroordeling voor terrorisme af te kunnen nemen. Dat bleek vandaag bij de bespreking van de tekst, die al deels werd afgezwakt, in de Kamercommissie Justitie.

Vandaag kan iemand met de dubbele nationaliteit die wordt veroordeeld voor terrorisme, zijn of haar Belgische nationaliteit kwijtspelen. Voorwaarde is wel dat de rechter de vervallenverklaring moet uitspreken op vordering van het openbaar ministerie. Bovendien kan de vordering enkel bij veroordelingen tot effectieve celstraffen van minstens vijf jaar. De afname kan enkel wanneer de veroordeelde de Belgische nationaliteit niet van de ouders meekreeg.

Stap verder

N-VA wilde daar een stap verder ingaan. Voor de partij moest die vervallenverklaring automatisch gebeuren van zodra er sprake was van terrorisme, ook als hij of zij in ons land geboren is, en moet er ook geen vordering van het openbaar ministerie meer zijn. De Raad van State was echter kritisch voor het voorstel, dat wellicht geen meerderheid zou halen.



Daarom schaafde indiener Koen Metsu het voorstel bij. Er zou geen automatische afname meer zijn, maar nog steeds een uitspraak door de rechter op vordering van het openbaar ministerie. Wel zou de ondergrens van 5 jaar celstraf verdwijnen én de mogelijkheid zou bestaan voor iedereen, dus ook voor mensen die in ons land geboren zijn.

Nog bijschaven

Maar het is duidelijk dat ook die tekst nog zal moeten worden bijgeschaafd indien hij groen licht wil krijgen. Zo vinden de voormalige coalitiepartners Open Vld, CD&V en MR dat er wel degelijk sprake moet zijn van een effectieve celstraf - een piste waar Metsu voor openstaat - en vindt CD&V bovendien dat er best ook een strafmaat wordt ingeschreven.

Maar er is ook de kwestie van de mensen met een dubbele nationaliteit die in ons land geboren zijn en die niet zomaar afstand kunnen doen van die tweede nationaliteit. Fractieleider Servais Verherstraeten (CD&V) liet horen "gevoelig" te zijn voor die situatie, terwijl daar ook bij de liberalen twijfels over bestaan.

Band met ander land?

Op de linkse oppositiebanken is er sowieso weinig animo voor het voorstel. "U zegt van een groep mensen dat ze nooit helemaal Belg zullen zijn", stelde PS'er Khalil Aouasti. "Ik heb zelf niet de mogelijkheid afstand te nemen van mijn dubbele nationaliteit en mijn kinderen en kleinkinderen - die ik niet heb - zullen die ook niet hebben".

Daarmee ging hij in tegen de stelling van Metsu dat iemand met een dubbele nationaliteit toch een band heeft met dat andere land. Hij benadrukte dat het principe van de nationaliteitsafname al bestaat - het werd bijvoorbeeld toegepast op Fouad Belkacem, de oprichter van Sharia 4 Belgium - maar dat zijn partij het nog wil verstrengen.

De discussie wordt binnenkort vervolgd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.