Nog geen idee wat je moet kopen voor kerst? Kookboeken, Rituals en gezelschapsspelen zijn erg populair dit jaar KVDS

21 december 2018

07u18 0 Nog maar een paar dagen en het is Kerstmis. Nog altijd geen idee wat je als cadeautje onder de kerstboom moet leggen voor je partner, je moeder of beste vriend? Zoek het vooral niet te ver. Dit jaar blijken kookboeken en verzorgingsproducten (weer) bijzonder populair.

Dat blijkt onder meer uit cijfers van drawnames.be, een website waar je digitaal namen kan trekken als je in groep cadeautjes voor elkaar koopt. Een half miljoen mensen maakte daar al gebruik van. En boeken – vooral kookboeken – blijken er het populairste cadeau te zijn. Voor vrouwen is dat ‘Nooit meer diëten’ van Sandra Bekkari en voor mannen - iets calorierijker - ‘Winterkost’ van Jeroen Meus.

Keukengerei

Op de tweede plaats komt keukengerei: voor vrouwen de Spirelli Spiraalsnijder 2.0 en voor mannen een gereedschapsset voor de barbecue. Op de derde plaats gezelschapsspelen: Rummikub voor vrouwen en Monopoly – de valsspelerseditie – voor mannen.





De top vijf van populairste cadeaus wordt vervolledigd door lichaamsverzorgingsproducten – en daarbij is Rituals voor mannen én vrouwen een schot in de roos – en woondecoratie: een lichtbox voor vrouwen en een industrieel vintage wandrek voor mannen. (lees hieronder verder)

Wie daar zijn gading nog niet in vindt: kamerparfum (opnieuw van Rituals), telefoonaccessoires (voor vrouwen een waterbestendige Bluetooth voor buiten of een speaker voor de badkamer en voor mannen een telefoonhouder voor in de wagen), make-upkwasten en muziek (voor vrouwen de ‘Joe Top 2000 Volume 10’ en voor mannen ‘Goe Vur in Den Otto Volume 3’) vervolledigen samen met cadeaubonnen van 25 euro de top 10.

Detailhandelaars

Dezelfde tendensen zijn te merken in de cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), dat aan 513 detailhandelaars vroeg welke cadeaus dit jaar het vlotst over de toonbank gaan.

Mannen krijgen daar in de helft van de gevallen een fles alcohol, gevolgd door boeken (23%) en elektronica (14%). 4 op de 10 vrouwen mogen dan weer een pakket met parfum of andere verzorgingsproducten verwachten, gevolgd door boeken (24%) en keuken- en verzorgingsapparaten (21%).

Ook cadeaubons blijven voor beide geslachten populair, al kiezen we minder vaak voor een ‘belevingsbon’ - voor pakweg wellness of een reisje - en vaker voor een bon die je in een winkel kan gebruiken.