Nog geen enkele stem geteld in Mechelen door computerproblemen

26 mei 2019

19u57

Bron: Belga 0 Door een panne van het computersysteem is in het kantonhoofdkantoor in Mechelen nog geen enkele stem geteld. De voorzitters van de verschillende kiesbureaus zijn naar huis gestuurd maar moeten zich beschikbaar houden voor wanneer het euvel opgelost is. Dat verneemt Belga uit goed geplaatste bronnen.

In het kanton Mechelen kon in 79 stembureaus elektronisch worden gestemd, dat verliep vrijwel zonder problemen. Maar bij het ingeven van de usb-sticks met de resultaten, liep het mis, waardoor om 19.30 uur nog steeds geen enkele stem kon worden geteld. Het hele computersysteem ligt plat.



"De voorzitters zijn naar huis gestuurd maar moeten zich beschikbaar houden voor wanneer het euvel opgelost wordt", klinkt het. "De oplossing zal dus nog niet voor meteen zijn.”



Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen waren er computerproblemen bij het doorgeven van de resultaten in Mechelen. Die konden toen wel relatief snel worden opgelost. In totaal konden 79.272 stemgerechtigden hun stem uitbrengen in het kanton Mechelen.

