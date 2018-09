Nog geen eensgezindheid tussen vakbonden en werkgevers over advies zware beroepen kv

27 september 2018

19u19

Bron: Belga 3 Binnen de Nationale Arbeidsraad zijn de vakbonden en werkgeversorganisaties vandaag opnieuw samengekomen over de zware beroepen in de private sector. Het overleg om tot een advies voor de federale regering te komen, gaat volgende week voort.

Een advies van de sociale partners over de zware beroepen in de privésector zou eind september klaargelegen moeten hebben, maar die timing wordt zoals verwacht dus niet gehaald. Volgende week is nieuw overleg gepland, zo valt bij meerdere bronnen te horen. Het overleg gaat over de criteria die zouden bepalen wie in aanmerking komt om vroeger met pensioen te kunnen gaan. De standpunten liggen nog steeds ver uiteen.

Het kabinet van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine kan weinig kwijt over het overleg en wil het sociaal overleg kansen geven. "We wachten op het officieel resultaat van de onderhandelingen en gaan er nog steeds van uit dat de sociale partners een akkoord zullen bereiken over de zware beroepen. We geven alle kansen aan het sociaal overleg", klinkt het. Er zouden twee nieuwe vergaderingen binnen de NAR gepland zijn, klinkt het bij verschillende bronnen.

Protestactie

Het overleg gaat alvast voort na het vakbondsprotest van dinsdag. De drie grote vakbonden plannen op 2 oktober een actiedag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden. In Brussel is een grote manifestatie gepland, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. ACV, ABVV en ACLVB verdelen ook een gezamenlijke pensioenkrant op een miljoen exemplaren, met daarin informatie over de regeringsplannen./