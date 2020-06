Nog geen dagelijkse coronacijfers door problemen bij laboratorium TT

18 juni 2020

11u24 10 Doordat er foute besmettingscijfers zijn gerapporteerd vanuit een bepaald laboratorium, is er vandaag vertraging op de dagelijkse cijfers over de coronacrisis die Sciensano publiceert. Zodra de juiste cijfers bekend zijn, krijgt u ze hier.

Normaal gezien publiceert Sciensano elke dag om 11 uur de nieuwe cijfers over de coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens, maar vandaag blijven de cijfers achter. Bij een bepaald laboratorium zouden een aantal testen foutief als positief zijn gelabeld, waardoor er in de voorlopige statistieken een verdubbeling van het aantal besmettingen te zien was.

Maar dat klopt dus niet. Sciensano dubbelcheckt de statistieken op dit moment en zegt ze “zo snel mogelijk” online te plaatsen. Een exact tijdstip kon Sciensano niet geven.