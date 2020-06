Nog geen consensus over parlementaire onderzoekscommissie voor Belgische aanpak coronacrisis ADN

23 juni 2020

17u17

Bron: Belga 0 De verschillende partijen zijn het erover eens dat de Kamer zich moet buigen over de Belgische aanpak van de coronacrisis, maar over de modaliteiten bestaat nog geen consensus. Een PVDA-voorstel om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten, raakte daardoor dinsdag niet gestemd.

De PVDA vraagt zo snel mogelijk een parlementaire onderzoekscommissie die zich buigt over de aanpak van de corona-epidemie. Volgens de extreemlinkse partij "schoot ons land duidelijk tekort en dat op verschillende niveaus", klinkt het in het voorstel, dat verder onder meer de vernietiging van de strategische stock van mondmaskers en de moeizame start van het contactonderzoek aanhaalt.

Het voorstel kreeg vorige week urgentie in de plenaire vergadering en verscheen daarom dinsdag op het bord van de leden van de Kamercommissie Gezondheid. Alle fracties zijn het erover eens dat het parlement zich moet buigen over de aanpak van de corona-epidemie van ons land, bleek uit die zitting, maar tot een consensus kwam het niet. Ook een stemming zat er uiteindelijk niet in: vlak voor die zou plaatsvinden, verlieten verschillende fracties de zaal, waardoor het quorum - het minimale aantal aanwezige Kamerleden om geldig te kunnen stemmen - niet langer aanwezig was.

Timing

Vooral de timing van de onderzoekscommissie was het voorwerp van debat. In het PVDA-voorstel staat dat de commissie haar werkzaamheden tegen 30 september moet hebben afgerond. "Wishful thinking", zei sp.a-Kamerlid Karin Jiroflée. "Het is niet serieus om te verwachten dat je tegen dan al resultaten hebt en serieus werk hebt afgeleverd." Ook N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter wees op de "te korte tijdsmarge" en vroeg om zeker een jaar te voorzien.

We willen een commissie steunen, maar zonder dat de conclusies al op voorhand vaststaan N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter

Zowel Depoorter als Jiroflée hadden daarnaast moeite met de bewoording in de tekst. "We willen een commissie steunen, maar zonder dat de conclusies al op voorhand vaststaan", dixit Depoorter.

CD&V-Kamerlid Nawal Farih wees erop dat het onderzoek naar wat mogelijk is misgelopen tijdens de coronacrisis beter over de verschillende beleidsniveaus heen wordt gevoerd. Voor Open Vld'er Robby De Caluwé en MR-collega Caroline Taquin komt het voorstel bovendien te vroeg. "We zijn de crisis nog altijd volop aan het beheren", aldus De Caluwé. "September is een realistischere timing."

Vlaams Belanger Steven Creyelman wees er dan weer op dat de extreemrechtse partij zelf al een voorstel hangende heeft over een onderzoekscommissie voor de corona-aanpak, maar dan in de Commissie Binnenlandse Zaken.

Vorm

Ook over de vorm van de parlementaire werkzaamheden bestaat nog discussie. Zo is de PS voorstander van een bijzondere commissie die op bepaalde punten zou beschikken over de bevoegdheden van een onderzoekscommissie. "We willen serieus en sereen werk leveren, 'à charge en à décharge'", aldus Patrick Prévot. PS-fractieleider Ahmed Laaouej legt woensdag een tekst voor in de conferentie van voorzitters, in een poging daar tot een consensus te komen over de methode, zei Prévot.

Intussen circuleert ook nog een tekst van Ecolo-Groen. De groenen pleiten voor een onderzoekscommissie met input van de deelstaten, aldus Kamerleden Barbara Creemers en Laurence Hennuy, die de andere fracties uitnodigden om samen aan een consensustekst te werken. Ook cdH, bij monde van fractieleider Catherine Fonck, zou die formule willen steunen. Als de conferentie van voorzitters er woensdag niet uit geraakt, buigt de plenaire vergadering van de Kamer zich donderdag mogelijk over de inoverwegingneming van het groene voorstel.

“Onaanvaardbaar manoeuvre”

De PVDA liet intussen weten dat ze haar voorstel niet terugtrekt. Indiener Sofie Merckx spreekt van een "onaanvaardbaar manoeuvre" van de andere partijen "om ons voorstel te saboteren". Merckx vreest dat er stilaan meer stemmen opgaan voor de oprichting van een bijzondere commissie, en geen parlementaire onderzoekscommissie. Die laatste heeft dezelfde bevoegdheden als een onderzoeksrechter, een bijzondere commissie heeft die niet.

Ook het Vlaams Belang, dat dinsdag eveneens niet meer aanwezig was voor de stemming, vreest dat het die richting uitgaat. "Als men niets te verbergen heeft, waarom dan zo'n angst voor een onderzoekscommissie?", vraagt fractieleidster Barbara Pas zich af.

