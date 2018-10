Nog geen boetes voor vervuilende chauffeurs die in Brusselse lage-emissiezone komen Lange overgangsfase voorbij, maar technisch probleem ADN

23 oktober 2018

18u09

Bron: Belga 0 Begin deze maand kwam een einde aan de negen maanden durende overgangsfase voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ). Sindsdien kunnen chauffeurs beboet worden, maar navraag van Bruzz leerde dat nog geen enkele boete verstuurd werd. Leefmilieu Brussel meldt wel dat al een twintigtal voertuigen geflitst zijn, maar kan geen preciezere cijfers geven.

Wie in het Brussels gewest met een te oude diesel rijdt, kan sinds 1 oktober een boete van 350 euro verwachten. Aan die boetefase ging een lange aanlooptijd van 9 maanden vooraf, waarin overtreders geïnformeerd en gewaarschuwd werden.

Er werden echter nog geen boetes verstuurd vanwege "een technisch probleem tussen het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest en Brussel Mobiliteit", klinkt het bij Leefmilieu Brussel, dat de communicatie over de LEZ voert. "Maar morgen of anders later deze week gaan de boetes wel de deur uit.”



De knoop ligt, volgens een goedingelichte bron van Bruzz, bij de voertuigen die verplicht worden omgeleid door het Brussels gewest. Kan je zo'n bestuurder, die er niet voor koos om Brussel binnen te rijden, ook beboeten? Zo niet, hoe filter je die uit de flitsresultaten? Zolang die vragen niet opgelost zijn, zouden er geen boetes verstuurd worden.

In Antwerpen, dat vorig jaar al startte met een lage-emissiezone, gaan de boetes 48 uur na de overtreding al op de bus.