Nog geen beslissing over het noodfonds cultuur KVDS

15 mei 2020

18u09

De Vlaamse regering heeft vrijdag nog geen beslissing genomen over het noodfonds voor onder meer de cultuursector. Het besluit zou er wel nog voor het hemelvaartsweekend komen.

De regering werkt aan een noodfonds om de sectoren cultuur, jeugd, media, sociaal toerisme, schoolreizen, sierteelt en aspecten van mobiliteit te steunen. Daarvoor wordt 200 miljoen voorzien. De regering moet het nu eens worden over de verdeling van dat bedrag tussen de sectoren.

Volgens het kabinet van Cultuurminister Jan Jambon (N-VA) kan die beslissing in de eerste helft van volgende week worden verwacht. Er werd een impactanalyse uitgevoerd van de crisis op de verschillende sectoren. Op basis daarvan wordt aan een verdeelsleutel gewerkt. "De krachtlijnen zijn gezet, maar er moeten nog enkele berekeningen gebeuren", is vrijdag te horen.



Verwacht wordt dat het geld voornamelijk naar de gesubsidieerde organisaties zal gaan, maar Jambon liet woensdag in de plenaire zitting verstaan dat daar nog over kan worden gepraat.

"Ondanks de vooropgestelde datum van 15 mei nam de regering geen beslissing over het noodfonds dat werd aangekondigd op 1 april", reageert Katia Segers van sp.a. "Ondertussen gaan zeer veel mensen kopje onder. De live-evenementensector was de eerste in lockdown en gaat samen met de horeca als laatste weer open", brengt ze in herinnering.

