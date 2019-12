Nog geen beslissing over Europees aanhoudingsbevel Puigdemont: raadkamer wacht op uitspraak Europees Hof van Justitie HLA

16 december 2019

15u12

Bron: Belga 9 De Brusselse raadkamer heeft zich vandaag nog niet gebogen over de Europese aanhoudingsbevelen (EAB) die Spanje heeft uitgevaardigd tegen de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en tegen twee voormalige Catalaanse ministers, Toni Comin en Lluis Puig. Het Spaanse gerecht wil het drietal vervolgen voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum. Volgens hun advocaten mogen de drie Catalaanse politici niet overgeleverd worden en genieten Puigdemont en Comin immuniteit als Europese parlementsleden.

De raadkamer heeft de behandeling van de dossiers uitgesteld naar 3 februari, in afwachting van een arrest van het Europees Hof van Justitie in een gelijkaardige zaak.

Vanwege hun betrokkenheid bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 dat de Spaanse regering niet toeliet, worden Puigdemont, Puig en Comin samen met andere Catalaanse politici vervolgd voor opruiing, ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De drie verblijven al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al EAB’s uit tegen de drie maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard.

In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht nieuwe EAB’s uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië. Op twee inleidende zittingen voor de raadkamer, op 29 oktober en 15 november, had het Brusselse parket gevraagd om de EAB’s uitvoerbaar te verklaren. Volgens het parket waren de feiten immers ook in België strafbaar. De verdediging van de drie Catalaanse politici is het daar niet mee eens.

De verdediging schermt ook met het feit dat Puigdemont en Comin op 26 mei verkozen werden in het Europees Parlement en dus parlementaie immuniteit genieten. Donderdag zou het Europees Hof van Justitie zijn arrest vellen over voormalig Catalaans vicepresident Oriol Junqueras, die eveneens verkozen werd in het EU-parlement maar door het Spaanse Hooggerechtshof veroordeeld werd. De raadkamer volgt de verdediging van Puigdemont en Comin en wacht op dat arrest alvorens zich te buigen over de EAB’s.

Carles Puigdemont sprak zelf ook tegen de verzamelde, voornamelijk Spaanse, pers. ‘Wij houden ons ter beschikking van het Belgische gerecht, zoals we steeds hebben gedaan. Wij zijn niet rechtstreeks betrokken bij de zaak waarin donderdag een uitspraak wordt gedaan maar dat arrest kan voor onze zaak wel bijzonder relevant zijn. Het spreekt vanzelf dat als het Europees Hof zich in een bepaalde richting uitspreekt, die uitspraak ook op anderen van toepassing zal zijn. We hebben al twee jaar lang vertrouwen in de Europese justitie, in de Belgische, in de Schotse, in de Duitse. Ons vertrouwen is tot nu toe gerechtvaardigd geweest. We hopen dat het Europees Hof in alle onafhankelijkheid, zonder enige druk, zijn oordeel zal vellen.’