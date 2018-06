Nog geen akkoord tussen Geens en cipiersbonden: vanaf morgen alternerende staking kg

26 juni 2018

20u51

Bron: Belga 0 Het overleg tussen de vakbonden van de cipiers en minister van Justitie Koen Geens heeft deze namiddag geen doorbraak opgeleverd. Donderdag is alvast nieuw overleg gepland, maar intussen organiseren de vakbonden alternerende stakingen. Ook de liberale vakbond staakt voortaan mee.

Al sinds vorige dinsdag staken de christelijke vakbonden ACV en de socialistische bond ACOD uit onvrede met de plannen voor de minimale dienstverlening in de gevangenissen tijdens stakingen. Vandaag vonden opnieuw onderhandelingen plaats met minister Geens, maar die hebben niets opgeleverd, klinkt het bij Filip Dudal van ACV.

Echt optimistisch is de vakbondsman niet. "Dit zou een heel lange actie kunnen worden. De gesprekken zijn nu niet echt goed verlopen."

Er werd wel een onderhandelingskalender afgesproken. Intussen stappen de bonden over naar een andere actiekalender, met niet langer elke dag een staking op heel het grondgebied. Woensdag staken de Franstalige gevangenissen, donderdag de Vlaamse en vrijdag de Brusselse, aldus Dudal. In het weekend zal niet gestaakt worden; vanaf maandag hervat de stakingsactie in dezelfde volgorde. Volgens Dudal zou de staking in de gevangenis van Hasselt sowieso aanhouden.

In gevangenissen waar men ook op de andere dagen doorstaakt, wordt de actie gedekt door de vakbond, klinkt het bij ACV en ACOD. "Iedereen is elke dag ingedekt, sommigen doen gewoon ook alle dagen verder", aldus Gino Hoppe van ACOD.

Liberale vakbond staakt mee

De liberale vakbond ACLVB schaart zich nu achter de stakingskalender van ACV en ACOD. De vakbond wilde eerst nog de onderhandelingen een kans geven, maar zal dus voortaan de leden dekken die staken. "We wilden in eerste instantie onderhandelen, maar de onderhandelingen verlopen niet goed", zegt Eddy De Smedt.

Het overleg blijft voortgaan, klinkt het bij het kabinet van justitieminister Geens. Dat wijst erop dat ons land al meermaals door de Raad van Europa op de vingers getikt is omdat we geen minimale of gegarandeerde dienstverlening kennen.

"Ik zal er alles aan doen om deze sociale onderhandeling zo snel mogelijk tot een constructief resultaat te laten leiden", reageerde minister Geens na afloop tegenover VRT.

Eerder op de dag wees het gevangeniswezen op de gevolgen van de staking. "Er is een aangepast regime in de gevangenissen. Er is quasi geen bezoek, de wandeling gebeurt in de mate van het mogelijke en er vindt geen tewerkstelling plaats", dixit de woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.