Nog geen akkoord over hogere minimumlonen LH

16 oktober 2019

09u56

Bron: Belga 0 Er komt voorlopig geen verhoging van de minimumlonen. De sociale partners, verenigd in de Groep van Tien, hebben deze ochtend geen akkoord bereikt.

Vakbonden en werkgevers zaten samen om te onderhandelen over verscheidene dossiers, onder meer het minimumloon. Die verhoging was afgesproken in het vorige jaar bereikte loonakkoord, maar passeerde niet bij het ABVV. De socialistische vakbond vond de voorgestelde verhoging met 1,1 procent te weinig.

De voorbije weken lagen de minimumlonen opnieuw op tafel, maar vooralsnog zonder resultaat. Mogelijk volgt de volgende weken nieuw overleg.