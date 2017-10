Nog geen aanwijzing van kwaad opzet in verdwijning Vince KAR/KW

Het parket van Leuven onderzoekt nog steeds wat er precies gebeurd is met de 2-jarige Vince uit Oud-Heverlee, die vrijdagavond vier uur lang verdween. Volgens de vader werd het kind korte tijd ontvoerd. "De politie gaat die piste na, maar er zijn nog geen aanwijzingen van kwaad opzet", aldus het parket. Het jongetje werd om 2 uur 's nachts op 1,5 kilometer van de ouderlijke woning aangetroffen in een greppel in een bos.



"Zonder onderkoelingsverschijnselen", zegt de vader, hoewel het fel regende en Vince slechts gekleed was in z'n pyjama. Bovendien was die niet vuil, net als z'n sandaaltjes, terwijl het pad tussen de woning en de vindplaats erg modderig was. De politiediensten keerden afgelopen weekend terug naar de vindplaats. "Het onderzoek is nog niet afgelopen. We zetten het in alle sereniteit verder."