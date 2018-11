Nog filter- en verkeersblokkades in Henegouwen, ook acties van ‘gele hesjes’ gepland in Herentals en Hasselt AW

27 november 2018

09u28

Bron: Belga 0 Gele hesjes houden vandaag nog steeds filter- en verkeersblokkades op meerdere plaatsen in de provincie Henegouwen. Ook in Hasselt en Herentals zijn vandaag protesten gepland. Dat meldden de actievoerders op een besloten Facebookgroep.

De federale politie meldt omstreeks 7 uur op de website samenkomsten van actievoerende gele hesjes op de N99 in Macquenoise (Momignies) waar ze de grenspost blokkeren. Omdat er veel vrachtwagens staan, wordt aan het zwaar vervoer gevraagd de sector te vermijden.



Verder worden er filterblokkades vastgesteld op de A15-E42 afrit 17 ter hoogte van Courcelles, de N50 ter hoogte van Tertre (Saint-Ghislain), de N54 in Erquelinnes aan de grenspost Jeumont, de N57 in Ghislenghien aan de rotonde nabij afrit 29 (Lessines) van de A8-E429.

Een filterblokkade houdt vrachtwagens tegen op de N6 ter hoogte van Quevy (Bois Bourdon) aan de grenspost Bettignies. Tot slot is er een (filter)blokkade op de N5 in Couillet ter hoogte van de wisselaar met de R3.



In de provincie Luxemburg is er een (filter)blokkade op de N89 aan de Baraque Fraiture in de buurt van de verkeerswisselaar A26/E25.

De politie waarschuwt nog voor andere mogelijke actiedoelwitten, zoals de grensposten met Frankrijk of brandstofdepots.

Protest in Hasselt en Herentals

Vandaag zijn er verder nog acties gepland in Hasselt en Herentals. In Hasselt verzamelen de demonstranten omstreeks 16 uur aan het Kolonel Dusartplein.

Actie geannuleerd

De voor vrijdag geplande verzameling in Brussel is wel geannuleerd. Dat besliste initiatiefnemer Gary Ducran zelf. De optocht, die was toegelaten door de politie, zou om 13 uur vertrekken aan het Jubelpark in de richting van de Wetstraat. Op een latere datum zal een nieuwe manifestatie georganiseerd worden, aldus de "gele hesjes" die aan de oorsprong liggen van de manifestatie.