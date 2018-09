Nog exact een maand tot de gemeenteraadsverkiezingen: dit is een antwoord op jouw vragen Tommy Thijs

14 september 2018

13u41 3 Over exact é én maand, op zondag 14 oktober, zullen in heel België miljoenen kiezers hun stemplicht vervullen en beslissen hoe tussen 2019 en 2024 de gemeenteraden en provincieraden worden samengesteld. In Antwerpen moeten ook de stadsdistrictsraden opnieuw verkozen worden. Het wordt, zoals dat heet, een hoogdag voor de lokale democratie. Maar ook op die hoogdag moeten heel wat regels en voorschriften worden gevolgd. Een overzicht.

Moet je gaan stemmen?

België kent een stemplicht: iedereen die stemgerechtigd is en ouder dan 18 jaar, moet in theorie gaan stemmen. Maar eigenlijk gaat het om een opkomstplicht: je moet je stembiljet in ontvangst nemen en ermee in een kieshokje stappen. Wat je daar met je biljet doet, is jouw zaak. Niemand kan je verplichten op een bepaalde lijst of kandidaat te stemmen. Vul je niets in of schrijf je zelf iets op je stembiljet, dan stem je blanco of ongeldig.

Kom je niet opdagen, dan riskeer je een boete van 30 tot 60 euro, die bij herhaling kan oplopen tot 150 euro. Al is dat vooral theorie, en is niet-kiezers vervolgen geen prioriteit voor het parket. Ga je in vijftien jaar tijd vier keer niet stemmen, dan kan je bovendien tien jaar lang van de kiezerslijsten geschrapt worden. Met als ietwat vreemd gevolg dat je dan net wel geldig mag thuisblijven...

Waarvoor stemmen we?

In 308 Vlaamse gemeenten stemmen de inwoners voor nieuwe gemeenteraden. Toch zullen er uiteindelijk 'maar' 300 nieuwe gemeenteraden zijn. Vijftien gemeenten fuseren op 1 januari 2019 namelijk tot 7 nieuwe. Daardoor blijven er uiteindelijk nog 300 Vlaamse gemeenten over. In Brussel zijn er verkiezingen voor de 19 gemeenten.

Ook de vijf provincieraden worden vernieuwd, en in Antwerpen mogen de inwoners ook hun stem uitbrengen voor een van de negen districtsraden. In de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren tot slot worden ook de schepenen en de OCMW-raadsleden rechtstreeks verkozen.

Wanneer kun je stemmen?

Je oproepingsbrief met het adres van jouw stembureau valt de komende weken in de bus. De stembureaus gaan open om 8 uur en sluiten in de gemeenten waar er met papier wordt gestemd om 13 uur. Waar er elektronisch wordt gestemd, kan je tot 15 uur terecht. Kijk hier of jouw gemeente met potlood en papier of digitaal stemt.

Hoe stem je geldig op papier?

Bij aanmelding in het kiesbureau krijg je in ruil voor je oproepingsbrief en identiteitskaart een stembiljet per verkiezing. Iedereen krijgt er dus minstens twee, eentje voor de gemeenteraad en eentje voor de provincieraad. In het stemhokje kruis je met het rode potlood de lijst, kandidaat, of kandidaten van jouw keuze aan.

Je kan bovenaan een lijststem uitbrengen. Dan ga je akkoord met de volgorde van de kandidaten op die lijst. Opgelet, je kan maar op één lijst stemmen, kruis je er meerdere aan, dan is je stem ongeldig.

Je kan ook een of meerdere voorkeurstemmen geven, waarmee je bepaalde kandidaten wil 'bevoordelen' tegenover andere. Hoe meer voorkeurstemmen iemand krijgt, hoe groter de kans dat hij of zij verkozen wordt. Ook hier geldt: je mag zoveel voorkeurstemmen geven als je wil, maar enkel op één en dezelfde lijst. Als je al een lijststem hebt ingekleurd, mag je op diezelfde lijst wel nog voorkeurstemmen geven. In dat geval tellen enkel de voorkeurstemmen mee.

Blanco stemmen doe je door niets aan te kruisen. Je stem is ongeldig als je op je stembiljet schrijft of tekent.

Hoe stem je geldig digitaal?

Als je digitaal mag stemmen, krijg je in het kiesbureau een chipkaart. Die steek je rechts onderaan in de stemcomputer. Je moet eerst een lijst kiezen waarvoor je wil stemmen. Pas in een volgende stap kan je zeggen of je een lijststem uitbrengt, of een of meerdere voorkeursstemmen.

Ongeldig stemmen gaat digitaal niet, blanco stemmen wel. Na de gemeenteraad krijg je de lijst voor de provincieraad te zien.

De printer drukt een stembiljet met QR-code af waarop jouw stem geregistreerd staat. Vouw het stembiljet dicht, neem je chipkaart uit de computer en geef hem af. Je stembiljet moet je zelf inscannen, waarna je het in de stembus steekt.

Wat als je je vergist hebt?

Foutje gemaakt? Je kan zowel bij stemmen op papier als digitaal stemmen je stem nog wijzigen. Geef je stembiljet of papieren bewijs dan af aan de voorzitter van het stembureau en zeg dat je je vergist hebt. De voorzitter zal je opnieuw laten stemmen.

Kan je een volmacht geven?

Als je zelf niet kan gaan stemmen, moet je iemand anders een volmacht geven. Dat kan om medische , om beroeps-, studie-, religieuze of vakantieredenen. Je zal dan wel telkens een attest moeten voorleggen. Iemand anders die jij aanduidt, kan dan in jouw plaats stemmen. Je kan aan iemand uit een andere gemeente je volmacht geven, maar dan moet die persoon zowel in zijn of haar thuisgemeente als in jouw gemeente gaan stemmen.

Het formulier om een volmacht te geven vind je hier.

Hoe worden de zetels verdeeld?

Het aantal zetels in de gemeenteraad hangt af van het aantal inwoners. Het minimum is 7, dat enkel voorkomt in Herstappe en Mesen. De grootste gemeente, Antwerpen, heeft als enige 55 raadsleden.

Om te bepalen hoeveel zetels elke lijst krijgt, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde methode-Imperiali, genoemd naar de senator Pierre Imperiali die het systeem in 1921 voorstelde. Het telsysteem bevoordeelt grotere partijen, met als doel versnippering tegen te gaan.

Allereerst wordt per lijst het stemcijfer bepaald: dat is het totaal aantal geldige stembiljetten waarop een stem voor de lijst en/of voor de kandidaten van die lijst is uitgebracht.

Daarna wordt dat cijfer gedeeld door 2, 3, 4, 5, 6, enzovoort. De uitkomsten worden in een tabel geplaatst, en de hoogste uitkomsten winnen telkens een zetel. Er wordt verder gedeeld tot alle zetels op zijn. Is de uitkomst van een deling gelijk, dan gaat de eerstvolgende zetel naar de lijst met het hoogste stemcijfer.

Een voorbeeld: partij A krijgt in totaal 400 stemmen, partij B 300, partij C 200 en partij D 100. Er zijn 25 zetels te verdelen.

Partij A krijgt uiteindelijk tien zetels, partij B acht, partij C vijf en partij D twee.

Wat gebeurt er met je blanco of ongeldige stem?

Een veelgehoorde mythe is dat een blanco of ongeldige stem automatisch naar de grootste partij gaat. Dat klopt niet. Een ongeldige of blanco stem wordt niet meegerekend in het eindresultaat. Ze worden volledig genegeerd, en de zetels worden uiteindelijk enkel verdeeld op basis van het aantal correct uitgebrachte stemmen.

Wel kunnen blanco en ongeldige stemmen de grotere partijen onrechtstreeks bevoordelen. Nemen we bijvoorbeeld exact dezelfde situatie als hierboven, maar met 20 procent, dus 200 ongeldige of blanco stemmen, evenredig verdeeld over elke partij. Partij A heeft nu nog maar 320 stemmen, partij B 240, partij C 160 en partij D 80. Partij A, de grootste, heeft door de blanco stemmen plots één zetel meer gekregen ten koste van partij D, de kleinste.

Tot wanneer kunnen kandidatenlijsten nog gewijzigd worden?

Morgen, op 15 september, moeten partijen hun kandidatenlijsten indienen bij de voorzitter van het hoofdbureau. De lijsten worden maandag 17 september onderzocht door het hoofdbureau, en zonder bezwaar op donderdag 20 september definitief afgesloten. Dan kan er niets meer gewijzigd worden aan de lijsten.

Wat gebeurt er na het stemmen?

Na het afsluiten van de stemming opent de voorzitter van het bureau de stembussen en worden de stembiljetten geteld. Nog niet de uitslagen, enkel de aantallen. Vervolgens worden de biljetten in speciale omslagen gestopt, verzegeld en overgebracht naar de telbureaus. Waar elektronisch wordt gestemd, bezorgt de voorzitter van het stembureau de stembiljetten en de elektronische gegevensdragers aan de voorzitter van het gemeentelijke hoofdbureau.

Wanneer in de telbureaus de ontvangen omslagen worden geopend, kan het tellen beginnen. Net als in de stembureaus, wordt na het tellen een proces-verbaal opgemaakt. In aanwezigheid van de getuigen worden alle documenten overgebracht naar het gemeentelijke hoofdbureau. Daar kondigt de voorzitter na het optellen van alle stemmen en het berekenen van de zetelverdeling de uitslag in het openbaar af.

Wie mag burgemeester worden?

Als de uitslagen in een gemeente bekend zijn, starten meestal de coalitiegesprekken. Hoe die verlopen, ligt niet precies vast. Meestal neemt de lijsttrekker van de grootste partij het initiatief om te proberen een meerderheid te vormen met eventuele coalitiegenoten.

Het is in de aanduiding van de burgemeester dat het grootste verschil zit tussen de lokale verkiezingen in Vlaanderen en in het Waals gewest. Zo wordt in een Waalse gemeente de persoon met de meeste voorkeursstemmen van de grootste meerderheidspartij automatisch de nieuwe burgemeester - een bijna rechtstreekse verkiezing dus.

In Vlaanderen gebeurt de benoeming van een burgemeester in de context van de coalitievorming en is het traditioneel de grootste partij die de burgemeester levert. Maar dat is geen must, net zoals het niet de populairste kandidaat van die partij moet zijn die burgervader of -moeder wordt. Bovendien kan bij de voordracht van een kandidaat-burgemeester een einddatum van zijn mandaat worden vermeld, wanneer bijvoorbeeld wordt afgesproken dat iemand anders het halfweg overneemt.

Wanneer is er een nieuw gemeentebestuur?

ls de Raad voor Verkiezingsbetwistingen of de Raad van State (bij beroep) de verkiezing niet ongeldig verklaard heeft, vindt de aanstelling van de nieuw verkozen raadsleden - en dus de feitelijke installatie van de nieuwe gemeenteraad én de OCMW-raad - plaats op een van de eerste vijf werkdagen van januari 2019, tussen woensdag 2 en dinsdag 8 januari dus.

Die gemeenteraadsleden kiezen vervolgens, op basis van de zetelverdeling per partij en het bestuursakkoord dat is bereikt, uit hun midden een aantal schepenen. Ook hier speelt het aantal inwoners in de gemeente een rol bij het bepalen van het aantal schepenmandaten. De kleinste gemeenten tellen minstens twee schepenen, de grootste steden maximaal negen. Behalve in de allerkleinste gemeenten, kunnen de gemeenteraden ervoor kiezen minder schepenen aan te duiden dan het maximale toegelaten aantal.

Het zijn ook de leden van de gemeenteraad die aan de gouverneur een kandidaat-burgemeester officieel voordragen. De Vlaamse regering gaat de ontvankelijkheid van elke voordrachtsakte na en onderzoekt of de kandidaat in kwestie geschikt is voor de functie. De regering kan de voordracht goedkeuren, maar kan ook een nieuwe voordracht vragen. De burgemeester legt in handen van de provinciegouverneur de eed af.

