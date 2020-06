Nog even wisselvallig weekend, volgende week zonnig tot 30 graden en meer TT

20 juni 2020

07u01

Bron: Belga 0 Het wordt een wisselvallig weekend, met af en toe buien op deze langste dag van het jaar. Daarna wordt het steeds warmer, met donderdag maxima boven de 30 graden. Dat meldt het KMI.

Vanochtend is het wisselend bewolkt met enkele lokale buien over het zuidoosten en langsheen de Franse grens. Elders zijn er tijdelijk nog brede opklaringen. In de namiddag verwachten we overal nog kans op een paar plaatselijke buien bij maxima van 17 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in het centrum.

Vanavond is er nog steeds kans op een paar lokale buien. De nacht wordt het droog en lichtbewolkt met hoge sluierwolken. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe vanaf het westen, maar het blijft droog. De minima dalen naar waarden tussen 8 graden in de Hoge Ardennen en 14 graden in Vlaanderen.

Morgenochtend zijn er tijdelijk nog opklaringen over het oosten, maar vanaf het westen wordt het stilaan overal zwaarbewolkt. In de namiddag trekt een zwakke regenzone van west naar oost over het land. De hoeveelheid neerslag blijft echter vrij beperkt. We halen maxima van 18 graden aan zee tot 23 graden in de Kempen.

Maandag blijft het droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. We krijgen maxima van 17 tot 22 graden bij een zwakke, aan zee matige, wind uit westelijke richtingen.

Dinsdag wordt het zonnig en al warm met maxima van 22 graden aan de kust tot lokaal 26 of 27 graden in het binnenland. Aan de kust ontstaat er in de loop van de dag een zeebries uit noordoost.

Ook woensdag is het zonnig en zeer warm met maxima van 25 tot 30 graden.

Donderdag blijft het zonnig en zeer warm met maxima rond 30 graden of iets meer.

Vrijdag wordt het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het blijft overwegend droog en nog steeds warm met temperaturen rond 28 graden in het centrum.