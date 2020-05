Nog even vooral bewolking en ook enkele buien mogelijk, maar stralend lenteweer is op komst Vanaf dinsdag zonniger en zachter ADN

03 mei 2020

06u52

Bron: Belga 23 Deze zondag start zonnig, maar de bewolking neemt toe in de loop van de dag. Tijdens de namiddag is wat regen of zijn enkele buien mogelijk vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en aan de kust, en tussen 15 en 17 graden elders. Dat meldt het KMI.

Maandag is het vrij bewolkt. Een kleine geïsoleerde bui blijft mogelijk in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 13 graden op het Ardense plateau en 16 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige wind uit het noorden.

Dinsdag wordt het zonniger met maxima tussen 13 en 17 graden bij een matige oosten- tot noordoostenwind.



Woensdag blijft het zonnig en zachter met temperaturen tussen 15 en 19 graden.



Ook donderdag zon met temperaturen hoger dan 20 graden en een afzwakkende wind.

Vrijdag wordt het opnieuw zonnig en zacht met temperaturen om en bij de 20 graden. Op zaterdag neemt de kans op regen toe en lijken de temperaturen iets te dalen.

