Nog even op de tanden bijten: "Storm zal rond 15 uur het land uit zijn" Windstoot van 119 km/u gemeten aan luchthaven van Deurne Sven Spoormakers

11u59 8 Jef Van Nooten Een voetbalkantine in Merksplas is deels weggeblazen. "Rond 15 uur zal de storm het land uit zijn", zegt VTM-weerman David Dehenauw. Nog even op de tanden bijten, dus. Het windrecord van de dag staat op 119km/u, gemeten op de luchthaven van Deurne. "Maar de storm bereikt nu pas z'n climax in de provincies Antwerpen en Limburg."

"De storm is in West- en Oost-Vlaanderen over z'n climax heen, maar bereikt nu in Antwerpen en Limburg zijn hoogtepunt. Rond 15 uur deze namiddag zal de storm ons land verlaten hebben. Gelukkig blijft de storm enkel beperkt tot felle windstoten en gaan er geen zware regenbuien mee gepaard. Dat verkleint toch het risico op ernstige ongevallen, zeker op de weg", zegt weerman David Dehenauw, die op het KMI de evolutie van de windstoten nauwgezet opvolgt.

In Nederland ligt het windrecord van de dag op 144km/u, gemeten in Hoek van Holland. Zo erg is het bij ons nooit geworden, en zal het niet worden ook. "De krachtigste windstoot bij ons ligt op 119km/u, gemeten op de luchthaven van Deurne, bij Antwerpen. In Zeebrugge is een windsnelheid van 112km/u vastgesteld, met een storm op de Noordzee van 10 Beaufort. In Nederland was die storm op zee ietsje krachtiger, met 11 Beaufort. In het binnenland is de hoogste windsnelheid 108km/u, gemeten in Schaffen, bij Diest. In Kleine Brogel en in Retie was dat 101km/u, maar daar zou dus nog verandering kunnen inkomen."

