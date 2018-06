Nog even geduld: vanaf volgende week opnieuw zomerse temperaturen op komst

22 juni 2018

Het begin van de vakantie kondigt zich zomers warm aan, maar daarvoor moeten we nog even geduld oefenen. We krijgen vandaag afwisselend zonnige periodes en wolkenvelden. Af en toe is er kans op wat druppels, vooral langs de Nederlandse of Duitse grens. In het zuidwesten van België blijft het waarschijnlijk droog. De maximumtemperatuur bedraagt 12 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum, zo voorspelt het KMI.