Nog enkele lokale buitjes en dan komen er opklaringen aan KVDS

04 december 2018

06u59

Bron: Belga 0 Het weer wordt vandaag wat rustiger volgens het KMI, met in de ochtend nog een paar lokale buitjes. Daarna is er alleen in de Ardennen en in het noorden nog kans op een bui. We krijgen een afwisseling van wolken en soms brede opklaringen. Het wordt wel wat minder zacht, met maxima die schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 of 10 graden in het westen.

Vanavond verschijnen er meer hoge wolken. Volgende nacht neemt de bewolking verder toe en op het einde van de nacht gaat het mogelijk licht regenen over het westen. De minima worden bereikt rond middernacht en liggen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en +5 graden in het westen.

Regenen

Morgen wordt het al snel overal zwaarbewolkt en gaat het meestal licht regenen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden in het westen. Een actievere regenzone zal woensdagnacht ons weer gaan beïnvloeden.





Donderdag is het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Het is zacht bij maxima tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen. Er waait een strakke zuidwestenwind. Vrijdag krijgen we veel wolken met regen of buien. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden. De wind is matig tot vaak vrij krachtig en aan zee krachtig, uit het zuidwesten ruimend naar het noordwesten.

Tijdens het weekend wisselen opklaringen en soms stevige buien elkaar af. Met maxima rond 7 of 8 graden in het centrum wordt het minder zacht. Er waait een meestal stevige westen- tot noordwestenwind.