Nog enkele dagen verkeershinder door onverwachte werken op Gentse ring R4

27 november 2018

10u32

Bron: Belga

Op de Gentse ring R4 worden deze voormiddag onverwachts werken uitgevoerd aan het wegdek. Betonplaten moeten daar vervangen worden en het verkeer kan slechts over 1 rijstrook richting Zelzate. In de andere richting is geen probleem. Dat zorgt voor flink wat hinder. De werken zullen nog enkele dagen duren.