Nog elke dag 400 nieuwe besmettingen verwacht bij begin schooljaar: “Zou goed zijn dat aantal verder naar beneden te krijgen” HLA

24 augustus 2020

10u56

Bron: Sciensano, Belga 16 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België op weekbasis duikt weer onder 500 . Toch daalt dat aantal volgens het Nationale Crisiscentrum niet snel genoeg. “We moeten ernaar streven om tegen begin september onder de 100 nieuwe gevallen per dag te zakken”, is de boodschap van de virologen. Het respecteren van de sociale bubbel blijft de belangrijkste manier om de verspreiding van het virus tegen te gaan, klinkt het tijdens de persconferentie met de laatste stand van zaken over het coronvirus in ons land.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag daalt, maar niet snel genoeg om op 1 september onder de 100 nieuwe gevallen per dag te zitten zoals eerder vooropgesteld werd. “De daling blijft hangen op ongeveer 15 procent per dag”, zegt viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie. “Dat betekent dat er bij het heropenen van de scholen nog gemiddeld 400 nieuwe gevallen per dag rapporteren. Dat is vier keer hoger dan het aantal besmettingen van begin juli. Het zou goed zijn om dat aantal nog verder naar beneden te krijgen, we moeten ernaar streven om tegen begin september onder de 100 nieuwe gevallen per dag te zakken. Dat is haalbaar als we de komende weken extra aandacht besteden aan de gouden regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Denk daarbij in het bijzonder aan het beperken van uw sociale contacten”, benadrukt Van Gucht.

Wat de regionale spreiding van het coronavirus betreft, lijkt het zwaartepunt van de epidemie al een aantal dagen verschoven naar Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich nu het grootste aantal besmettingen, met de afgelopen week gemiddeld 126 nieuwe gevallen per dag. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als de week voordien, wat erop wijst dat er een plateau bereikt lijkt. In de provincie Antwerpen zet de daling zich wel voort met gemiddeld 111 besmettingen per dag, wat een daling is van 31 procent. In Vlaams-Brabant (+17) en Henegouwen (+18) stijgen de cijfers en in Limburg is er sprake van een stabilisatie. In de andere provincies daalt het aantal geregistreerde besmettingen.

Bubbel van vijf

Interfederaal woordvoerder Yves Stevens herhaalt dan ook het belang van de bubbel van vijf. Hij wijst erop dat het “een cruciaal middel is” om de verspreiding van het virus tegen te gaan. “We stellen helaas vast dat heel veel besmettingen plaatsvinden in de huiselijke sfeer. Denken dat het virus buiten blijft en we thuis veilig zijn, is jammer genoeg een illusie”, klinkt het. “Door het respecteren van de bubbel van vijf denk je niet alleen aan je eigen gezondheid, maar ook aan die van je ouders, grootouders, vrienden en familie.”

Stevens wijst er ook dat we dankzij deze regel ook buiten onze bubbel sociale contacten kunnen onderhouden: “Als de veiligheidsafstand gerespecteerd kan worden, is het mogelijk om met vrienden af te spreken. Doe dit bij voorkeur buiten, bijvoorbeeld door samen te gaan wandelen”, aldus Stevens. Hij herhaalt nogmaals dat dergelijke bijeenkomsten beperkt moeten blijven tot tien personen, en dat het niet de bedoeling is om creatief om te springen met deze regels. “Op café, bij een barbecue of tijdens een etentje bij iemand thuis is het onmogelijk om de afstandsregels te respecteren. We rekenen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel, en dit in het belang van de gezondheid van ons allemaal.”

Woonzorgcentra

De virologen belichten tijdens de persconferentie ook de situatie in de woonzorgcentra. “De belangrijkste boodschap is dat de situatie in de meeste woonzorgcentra nog steeds gunstig is”, stelt Van Gucht meteen gerust. “In die eerste golf bereikte het aantal bewoners met een mogelijke of bevestigde besmetting een piek rond eind april, met gemiddeld 80 besmettingen per duizend bewoners. Op dat ogenblik kende bijna alle woonzorgcentra minstens één of meerdere besmettingen. Dat ziet er nu veel beter uit. Sinds 22 juni werden nog besmettingen vastgesteld in 43 procent van de woonzorgcentra. Meestal gaat het dan over een klein aantal besmettingen, met één of twee gevallen per centrum”, aldus Van Gucht.

Ook al slagen de woonzorgcentra er momenteel veel beter in om het virus buiten te houden, de belangrijkste boodschap blijft “voorzichtig blijven”. “Bezoek moet kunnen en is belangrijk, maar het moet steeds op een veilige manier georganiseerd worden. Bezoekers moeten daarom steeds een mondmasker dragen, en indien mogelijk moet kussen en knuffelen zoveel mogelijk vermeden worden. Denk ook aan een goede handhygiëne bij het betreden van het centrum en de kamers”, brengt Van Gucht in herinnering.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.