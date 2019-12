Nog elke dag 2,4 nieuwe hiv-diagnoses in België kv

01 december 2019

05u28

Bron: Belga 1 Vandaag is het opnieuw Wereldaidsdag, de jaarlijkse oproep tot solidariteit met mensen met hiv. Hoewel het aantal diagnoses daalt, krijgen nog altijd gemiddeld 2,4 Belgen per dag te horen dat ze besmet zijn met het virus. In totaal leven in ons land bijna 20.000 mensen met hiv.

De Wereldaidsdag op 1 december staat zoals altijd volop in het teken van solidariteit met patiënten met hiv. In ons land waren dat er in 2018 19.213, blijkt uit cijfers van het federaal gezondheidsinstituut Sciensano. Van hen wisten vermoedelijk een 1.700-tal niet dat ze besmet waren. In 2018 kwamen er 882 nieuwe diagnoses bij, gemiddeld 2,4 per dag.



Hiv en aids zijn dus verre van uitgeroeid. Bovendien is de spectaculaire daling van het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen jaren wat afgeremd. Tussen 2012 en 2016 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses met 26 procent, maar die trend zette zich in 2017 en 2018 niet door. Het aantal nieuwe diagnoses lag in 2018 27,5 procent lager dan in 2012, het jaar met het hoogste aantal diagnoses, en 2 procent lager dan in 2017.

Verbetering levenskwaliteit

Bovendien kan de levenskwaliteit van mensen met hiv beter, zegt het Vlaams expertisecentrum Sensoa op basis van een recente bevraging. Stigma blijft het belangrijkste probleem, geeft 41 procent van de bevraagden aan: veel patiënten zijn bang om het iemand te vertellen, zijn bezorgd dat anderen het doorvertellen of vrezen dat ze afgewezen zullen worden omwille van hun diagnose. Ongeveer 65 procent geeft aan ooit gediscrimineerd te zijn omwille van de ziekte.

Daarnaast ervaren ze weinig sociale steun: ongeveer 43 procent van de patiënten heeft die ervaring. Eén op de zeven vertelt zelfs aan niemand dat hij of zij besmet is met het virus. De geestelijke gezondheid van hiv-patiënten blijft dus een aandachtspunt. Mensen met hiv lijden bijna dubbel zo vaak ooit aan een depressie dan de algemene bevolking: 26 tegenover 15 procent.

Aidslintje

Al sinds 1988 is 1 december de internationale Wereldaidsdag. Wie zijn of haar solidariteit wil tonen, kan daarvoor een rood lintje opspelden, het internationale aids-symbool. Het kleinood wordt uitgedeeld in onder meer het station van Brussel Centraal, de Antwerpse Meir, Winterland in Hasselt, de Vooruit in Gent of bij de Neutrale Ziekenfondsen in verschillende steden.