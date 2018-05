Nog eens 1.000 extra plaatsen voor fiets of auto op combiparkings op komst KVE

21 mei 2018

08u00

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert 3,5 miljoen euro in extra plaatsen op 'combiparkings', meestal in de buurt van treinstations, waar mensen hun auto of fiets kunnen achterlaten en overstappen op een ander vervoersmiddel. In totaal komen er 600 plaatsen voor auto's en 450 fietsstallingen bij rond Antwerpen, Gent en Vlaams-Brabant.



Vorige week nog werd een investering van 30 miljoen euro goedgekeurd voor 7.500 fiets- en 5.000 autoparkeerplaatsen op 45 combiparkings in de Vlaamse Rand. Nu komen er nog eens 1.050 plaatsen bij verspreid over 15 treinstations rond Antwerpen, Gent en Vlaams-Brabant, goed voor 3,5 miljoen euro, maakt de minister vandaag bekend. In totaal komen er dus 14.000 extra plaatsen, waarvan een deel al in de komende drie jaar gerealiseerd moet worden.

Door in te zetten op combiparkings wil de minister mensen verleiden om de wagen te laten staan en over te stappen op de trein voor het woon-werkverkeer.

"Velen hebben de wagen nodig voor taken voor of na het werk. Die mensen kunnen de wagen niet laten staan voor openbaar vervoer of fiets voor het hele woon- werktraject. Wél kan je hen verleiden om die wagen te laten staan op weg naar het werk, als je vlotte overstapplaatsen biedt op combiparkings", zegt hij. "Zo kunnen ze auto of fiets veilig achterlaten en met openbaar vervoer of fiets vlotter en comfortabeler naar het werk in plaats van aan te schuiven in de file."