Nog één keer knallen: MIVB geeft metrostations opnieuw Duivelse make-over

14 juli 2018

09u54

Bron: MIVB 13 De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB heeft naar aanloop van de 'troostfinale' Belgie-Engeland de namen van een aantal metrostations opnieuw een Duivelse make-over gegeven.

Na de bloedstollende overwinning tegen Japan konden reizigers al opstappen in 'BELGICAmpioen' en 'HANKAR de finale'. Vanochtend kwamen daar nog 'thRIBAUCOURTois', 'hazARTS-LOI' en 'ALMArouane Fellaini' bij.

"Go Belgium, let's do this", moedigt de MIVB de Rode Duivels aan op Facebook. Deze namiddag om 16 uur speelt ons elftal in Sint-Petersburg tegen Engeland voor een derde plaats op het WK voetbal.



Morgen worden de Rode Duivels gehuldigd in Brussel. Het bus- en tramverkeer in de hoofdstad zal daardoor verstoord zijn. "Hou hier rekening mee als je morgen in het stadscentrum moet zijn", waarschuwt de openbaar vervoersmaatschappij.