Nog een deurwaarder op komst: advocaat van andere IS-vrouw stuurt ook betalingsbevel naar ministers Stéphanie Romans

05 februari 2020

16u43 198 De overheid krijgt binnenkort ook in een andere IS-terugkeerderszaak deurwaarders over de vloer. De advocaat van jihadiste Hafsa Sliti (28) en haar kinderen gaat de overheid een bevel tot betaling sturen. “De overheid kan kiezen: betalen of tónen dat ze moeite doen om haar te repatriëren”, zegt advocaat Nicolas Cohen.

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie verwachtten woensdag een deurwaarder over de vloer, gestuurd door advocaten Aberrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir. De Brusselse kortgedingrechter besliste dat de regering tien kinderen van IS-vrouwen in Syrië naar België moeten halen. De rechtbank gaf de regering zes weken de tijd om het vonnis uit te voeren. Zo niet, moest de staat 5.000 euro dwangsom betalen per kind en per dag vertraging. Die periode is intussen voorbij en de dwangsommen zijn al opgelopen tot 503.000 euro. Omdat de regering de dwangsom tot op vandaag niet betaalt, laten de advocaten nu bewarend beslag leggen door een deurwaarder.

De overheid zégt wel dat ze geprobeerd heeft om haar te repatriëren, maar levert daar geen enkel bewijs voor Advocaat Nicolas Cohen

Binnenkort stuurt ook advocaat Nicolas Cohen een deurwaarder naar de betrokken ministeries. Hij wacht al sinds oktober op de uitvoering van een vonnis van de Brusselse kortgedingrechter. Die besliste dat de overheid er alles aan moet doen om de Belgische jihadiste Hafsa Sliti en haar twee kinderen terug te halen naar ons land. Sliti is de dochter van de Tunesisch-Belgische al-Qaïda-strijder Amor Ben Mohammed Sliti. Hij stond vroeger in voor de opleiding van al-Qaïda-rekruten uit West-Europa, vooral uit België. In 2014 sloot hij zich aan bij IS. Zijn dochter Hafsa volgde in januari 2015 vanuit België. Ze betuigde vorig jaar haar spijt aan een journalist en zei dat ze haar straf in België wil uitzitten.

Betalen of bewijzen

De Belgische staat wil haar niet repatriëren en tekende beroep aan tegen de beslissing in kortgeding. Het hoger beroep komt op 20 februari voor. Maar daardoor vervalt het vonnis van de kortgedingrechter niet. Met andere woorden: België moet Sliti, ondanks het hoger beroep, toch helpen: “De overheid zégt wel dat ze geprobeerd heeft om haar te repatriëren, maar levert daar geen enkel bewijs voor.”

Cohen stuurt een deurwaarder zodat hij naar de dwangsommenrechter kan trekken: “Niet omdat ik geld wil zien”, zegt hij. “Ik weet zelfs niet meer welke dwangsom de kortgedingrechter heeft opgelegd. Het gaat niet om het geld. Toch moet ik wel naar de dwangsommenrechter. Alleen zo kan ik de overheid dwingen om te bewijzen dat ze moeite doen om mijn cliënte en haar kinderen te helpen. Als ik gewoon vraag wat ze doen, krijg ik geen antwoord. Als de deurwaarder komt, mogen ze kiezen: betalen of met bewijzen naar de rechtbank komen.”



Als de rechter vindt dat de overheid genoeg gedaan heeft, komt de dwangsom te vervallen. De regering trekt in het dossier van Lahlali en Ozdemir op eigen initiatief naar de dwangsommenrechter. Dat zei premier Sophie Wilmes (MR) onlangs in de Kamer. Volgens de premier heeft de Belgische overheid wél moeite gedaan om de kinderen te repatriëren.



Wanneer Cohen precies de deurwaarder inschakelt, is nog niet beslist.



