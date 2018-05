Nog dit jaar start Gent met bouw van het grootste skatepark van België ADN

28 mei 2018

19u07

Bron: Belga 21 De stad Gent wil nog dit jaar starten met de bouw van het grootste skatepark van België, dat ook tot de grootste skateparken van Europa zal horen.

Het park komt in recreatiedomein Blaarmeersen op een terrein van meer dan 4.000 vierkante meter. Over het project wordt al 15 jaar gesproken, maar na een inspraakronde met jongeren liggen de ontwerpplannen definitief op tafel. "De werken starten nog dit jaar en in de zomer van 2019 zal het skatepark er zijn", zegt schepen van Sport Resul Tapmaz (sp.a).

Vandaag stelt het Gentse stadsbestuur de plannen voor van het outdoor-skatepark dat het voorbije jaar werd bedacht door Gentse skaters, die via verschillende kanalen inspraak kregen. Het ontwerp is van de hand van Constructo Skatepark Architecture uit Marseille en het Brusselse B-ILD. Naast skateboarders kunnen ook rolschaatsvarianten en BMX-disciplines beoefend worden in het park. Dat wordt opgedeeld in verschillende zones waarin rails, opstapjes, kuilen en andere obstakels elkaar afwisselen.

Er komt ook een "toegankelijker" plein voor kinderen. Daarnaast wordt ook een zone ingericht voor lopers en wordt het skatepark ontsloten door twee pleinen. In de toekomst komt er ook een indoor skatehal aan het park.

Het project vergt een investering van zowat 1,6 miljoen euro.

Resul Tapmaz We realiseren vandaag een droom die al meer dan 15 jaar leeft bij Gentse skaters. Skatepark Blaarmeersen wordt één van de mooiste en grootste parken in Europa ... en we hebben dat samen gedaan. Dank...