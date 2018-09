Nog dineren bij Hertog Jan? Snel zijn is de boodschap Bart Huysentruyt

03 september 2018

15u05

Bron: eigen berichtgeving 0 Wie nog wil dineren in driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem, moet er snel bij zijn. Zoals bekend sluit het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens op 22 december voorgoed de deuren.

De Mangeleer en Boudens zijn gestart met de verbouwingen in een nieuw pand op 't Zand in Brugge, waar ze een culinaire bistro willen starten. De historische hoeve in Zedelgem, waar de twee sinds 2014 koken, wordt dan verkocht. "Alle avondservices zijn al volgeboekt tot de sluitingsdatum", zegt De Mangeleer. "Dat overtreft eigenlijk onze stoutste verwachtingen. Ook een aantal middagservices zitten al helemaal vol. Enkel aan het begin van de week, op dinsdag, woensdag en donderdagnamiddag zijn er sporadisch nog wat tafeltjes vrij."

De twee ondernemers roepen hun klanten dan ook op om er snel bij te zijn. "We snappen dat veel mensen nog een keertje langs willen komen en voelen ons ook erg vereerd."