Nog altijd zitten 491 geïnterneerden in gevangenis in plaats van in instelling

19 november 2018

18u05

Bron: belga 0 In ons land zitten nog altijd 491 geïnterneerden in de gevangenis, iets waarvoor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België al verschillende keren op de vingers heeft getikt. Tijdens hun jarenlange verblijf in de cel krijgen de geïnterneerden immers geen gepaste psychiatrische begeleiding .

Europa wilde dat alle geïnterneerden nog tegen eind dit jaar een plaats zouden krijgen in een aangepaste instelling. Maar minder dan anderhalve maand voor de jaarwisseling verblijven nog altijd 491 geïnterneerden in de gevangenis, weet VTM Nieuws. Het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bevestigt de cijfers, maar benadrukt dat in 2016 een masterplan is goedgekeurd waarin er nog extra plaatsen bijkomen, en dat er ook in de gevangenissen zorgequipes aanwezig zijn voor geïnterneerden.

De woordvoerder van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukt dat de vorige en huidige regering "een serieuze inhaalbeweging hebben ingezet, van meer dan 1.000 aan het begin van de legislatuur tot 491 vandaag", maar noemt het wel "ongepast om ons hiervoor op de borst te kloppen". "We doen wat we moeten doen".

Extra plaatsen

De regering heeft volgens het kabinet-De Block bijna 600 extra plaatsen voor geïnterneerde patiënten gecreëerd, terwijl er in het Masterplan Internering nog eens 900 op komst zijn. "Qua capaciteit zitten we daarmee goed, maar extra plaatsen alleen lossen het probleem niet op. Je hebt ook extra zorgaanbod nodig om deze patiënten zorg te kunnen aanbieden die is aangepast aan hun noden. Dat kost tijd, maar loopt steeds beter", klinkt het.

Of alle geïnterneerden tegen eind dit jaar buiten de gevangenis opgevangen zullen worden, lijkt twijfelachtig. Maar "we blijven doorwerken tot we elke geïnterneerde patiënt in ons land de zorg kunnen aanbieden die hij of zij verdient, buiten de gevangenis", aldus het kabinet-De Block. Eerder dit jaar pleitte de minister al voor realisme in het dossier.

