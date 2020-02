Nog altijd trekken bijna 500 Belgische vrouwen naar Nederland voor abortus jv

Het verslag van de Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking bevestigt voor de voorstanders van een uitbreiding van de abortuswet dat de wettelijke termijn waarbinnen abortus mag worden uitgevoerd, moet worden verlengd. Het rapport bevestigt dat zowat 500 vrouwen per jaar naar Nederland trekken voor een abortus. "We moeten ervoor zorgen dat die vrouwen in hun eigen omgeving kunnen worden geholpen", zegt Kamerlid Katja Gabriëls (Open Vld). Maar ook de tegenstanders blijven op hun lijn.

Uit cijfers van de Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking blijkt dat het aantal zwangerschapsonderbrekingen in België de afgelopen vijf jaar met tien procent is gedaald. Dat bleek vooral in de categorie van 15 tot 24 jaar. Het rapport geeft ook aan dat 472 Belgische vrouwen in 2017 naar Nederland trokken voor een zwangerschapsafbreking. In 2016 waren dat er nog 527. In Nederland ligt de grens voor abortus op uiterlijk 24 weken zwangerschap, bij ons op 12 weken.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel van de paars-groene partijen, aangevuld met PVDA en DéFI op tafel voor een versoepeling van de abortuswet. Dat voorstel haalt abortus uit de strafwet, verlengt de periode waarbinnen een zwangerschapsafbreking mogelijk is van 12 naar 18 weken en perkt de reflectietijd van 6 dagen in tot 48 uur. De Raad van State buigt zich nog over die versoepeling. Dat advies zou dinsdag op tafel liggen in de commissie Justitie, waar het verslag van de Evaluatiecommissie wordt besproken.

Voor Katja Gabriëls toont het rapport dat vrouwen bewust omgaan met abortus. Ze vindt het rapport nuttig om het debat te objectiveren. "We dienden dit voorstel niet in om meer abortussen te hebben. Er gaan al 500 vrouwen per jaar naar Nederland. Wij willen ervoor zorgen dat ze in hun eigen omgeving kunnen worden geholpen", stelde ze in De Ochtend op Radio 1.

Eenzelfde geluid klinkt bij Sofie Merckx (PVDA). "Bijna 500 vrouwen per jaar reizen naar Nederland om een abortus te ondergaan. We moeten de wet wijzigen om die vrouwen hier te kunnen verzorgen. Het gaat om de volksgezondheid", luidt het. "De abortuscentra doen voortreffelijk werk. 99 procent van de vrouwen heeft geen complicaties bij een zwangerschapsonderbreking. Over het algemeen daalt het aantal abortussen onder jongeren in België. We zijn klaar om deze extra uitdaging aan te gaan".

In het kamp van de tegenstanders zit Valerie Van Peel (N-VA) op de tegenovergestelde golflengte. Als het aantal abortussen daalt omdat bepaalde maatregelen werken, is het vreemd te concluderen dat de wettelijke periode moet uitbreiden, vindt ze. "Laat ons kijken wie die vrouwen zijn en wat hun redenen zijn", aldus Van Peel, die herhaalt dat een zwangerschapsafbreking na 18 weken een veel ingrijpendere ingreep is dan op 12 weken.