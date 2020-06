Nog altijd geen duidelijkheid over testweekends voor pretparken in juni jv

17 juni 2020

06u55

Bron: belga 0 Pretparken hebben nog altijd geen duidelijkheid over eventuele testweekends in juni. Dat zeggen algemeen directeur van Bellewaerde Stefaan Lemey en directeur van pretparkgroep Plopsa Steve Van den Kerkhof. Omdat de pretparken, tegen de verwachtingen in, pas op 1 juli mogen heropenen, hadden ze testweekends gevraagd in juni. Tot nu toe is er nog geen duidelijkheid of de testweekends kunnen plaatsvinden.

Pretparken mogen op 1 juli weer de deuren openen. Toch hadden ze verwacht dat dat al in de week van 8 juni zou kunnen. "We waren volledig voorbereid voor een heropening", klonk het toen. Bellewaerde had daarbij tien procent extra personeel voorzien om alles in goede banen te leiden. Bij Plopsaland blijft het aantal personeelsleden gelijk, maar worden jobs geheroriënteerd. In Boudewijnpark in Brugge zullen ze met iets minder personeel werken omdat de capaciteit lager zal liggen.

Als tussenoplossing voor de latere heropening stelden enkele pretparken voor om in juni enkele testweekends te houden. Zo konden de parken zich voorbereiden op de echte heropening met een nog kleinere capaciteit. De vraag werd doorgespeeld naar Vlaams minister Zuhal Demir, maar tot op heden is er nog geen duidelijkheid over het al dan niet doorgaan van de testweekends.

"We hebben nog geen verdere informatie gekregen, maar wij hopen nog steeds dat het kan", vertelt Stefaan Lemey van Bellewaerde. Bij Plopsa schatten ze de kans op testweekends laag in. "Wij hebben geen antwoord meer gehad op ons voorstel, dus wij vrezen dat er geen testweekends komen", aldus Van den Kerkhof. Plopsaland zal in dat geval een nog lagere capaciteit hanteren vanaf 1 juli. "Zo kunnen we zeker alles op een veilige manier opstarten. Vanaf 4 juli zullen we de vooropgestelde capaciteit hanteren."

Ondertussen verloopt de ticketverkoop van beide pretparken vlot, al zijn er nog geen periodes volzet. "Iedereen is goed mee met het systeem en de tickets worden goed gespreid", vertelt Lemey. De ticketverkoop voor Boudewijnpark in Brugge is nog niet gestart.