Nog altijd een vijfde van de Brusselse hotelkamers nog vrij op dag van openingsrit Tour TT

04 juli 2019

12u59

Bron: Belga 0 Een vijfde van de Brusselse hotelkamers zijn dit weekend nog vrij op zaterdag 6 juli, de dag van de openingsrit van de 106de Ronde van Frankrijk. Dat blijkt uit cijfers die persagentschap Belga opvroeg bij Brussels Hotel Association (BHA). Toch is er hoop dat de hotels nog volzet raken.

Een week geleden schommelde de bezetting van de Brusselse hotelkamers al rond de 80 procent. Daar is sindsdien niet veel bijgekomen. Er zijn op zaterdag dus nog steeds een vijfde van de hotelkamers beschikbaar voor toeristen die de Grand Départ van de Tour de France van dichtbij willen meemaken.

"Op twee dagen van de eerst etappe hebben we goede hoop dat we nog een volledig geboekt weekend zullen hebben. Het is nog steeds mogelijk om kamers te boeken. De hotels zijn bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer, dat gratis zal zijn", vertelt algemeen secretaris van BHA Rodolphe Van Weyenbergh.

Bij Brussels Major Events, organisator van de Grand Départ, verwachten ze een miljoen toeschouwers die de evenementen en de etappes van de Grand Départ in de hoofdstad zullen bijwonen tussen vandaag 4 juli en zondag 7 juli. De stad Brussel schat op haar beurt, op basis van de vorige drie buitenlandse Grand Départs, dat het evenement 20 tot 40 miljoen euro inkomsten zal opleveren voor de handelszaken en vooral de horeca.