Nog altijd bijna één verkeersdode per dag: Nicolas keert terug naar de plek waar hij 3 vrienden verloor Redactie

21 mei 2019

16u08 0

Vorig jaar zijn 300 mensen omgekomen in het verkeer. Dat is een aanzienlijke daling ten op zichte van de jaren negentig. Begin jaren negentig vielen er 1097 verkeersdoden in Vlaanderen. In 2018 waren dat er nog slechts 300. Toch is dat nog altijd bijna één verkeersdode per dag. Freek Braeckman sprak met Nicolas De Vos. Tien jaar geleden overleefde hij als enige van vier vrienden een ongeluk in Oosterzele, in Oost-Vlaanderen. Samen gaan ze terug naar de plek waar het ongeval gebeurde. Daar stellen ze vast dat er aan de weg nog niets veranderd is, wel werd de maximumsnelheid aangepast.