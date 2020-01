Nog achtste verdachte in de cel in dossier van Brusselse bende die 16-jarig meisje ‘kocht’ en wekenlang dwong tot seks met mannen KVDS

17 januari 2020

16u52

Bron: Belga 8 In het dossier rond de seksuele uitbuiting van een Frans meisje van 16 jaar door een Brusselse bende heeft de onderzoeksrechter een achtste verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws is bevestigd door het Brusselse parket.

De achtste verdachte is vrijdag, samen met een zevende verdachte, verschenen voor de Brusselse raadkamer. Die heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd. Eerder had de raadkamer al de voorlopige hechtenis van zes andere verdachten verlengd.

Verkocht

Het 16-jarige meisje had eind november ruzie gekregen op school en was thuis weggelopen. Samen met haar Franse vriendje kwam ze naar Brussel en daar ‘verkocht’ die laatste haar voor cash en drugs ter waarde van 2.000 euro aan de leden van een Brusselse stadsbende, die zich ophouden aan het Jacques Franckplein in Sint-Gillis.





De bendeleden zouden haar opgesloten hebben en zouden op een bekende prostitutiesite een profiel voor haar aangemaakt hebben. Het meisje zou vervolgens gedwongen zijn om zich te prostitueren, zowel in de kelder van een woning in Ukkel als in een aantal hotels.

Nadat een van haar kennissen in Frankrijk de foto van het vermiste meisje op de prostitutiesite zag, werd de politie gealarmeerd. Zij kregen uiteindelijk het huis in Ukkel in het vizier, omdat er plots veel mannen over de vloer kwamen, en vielen er vorige week binnen.

Acht verdachten werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor uitbuiting van de prostitutie van een minderjarige, met als omstandigheid dat het hier ging om de hoofdactiviteit van een vereniging, en voor mensenhandel.

Identificeren

Uit het onderzoek zou blijken dat nog andere jonge meisjes van Franse nationaliteit slachtoffer geweest zouden zijn van dezelfde bende. Er loopt een onderzoek om hen te identificeren.