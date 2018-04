Nog 19 lopers in het ziekenhuis na snikhete Ten Miles Jonathan Bernaerts

23 april 2018

13u50 15 Tijdens de Ten Miles zijn gisteren in totaal 59 lopers afgevoerd naar spoeddiensten van de zeven Antwerpse ziekenhuizen. Negentien lopers zijn nog steeds opgenomen.

“Twaalf personen zullen vandaag nog naar huis kunnen nadat ze 24 uur opgevolgd zijn geweest”, zegt dokter Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur. “Voor zeven personen is het nog even afwachten. Twee personen liggen op intensieve zorgen. Niet omdat ze in kritieke toestand verkeren, maar omdat ze ‘intensief’ opgevolgd moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om lopers met een ‘cardiale belasting’. Zij worden bewust wat langer in het ziekenhuis gehouden.”

Volgens Haenen is het uitzonderlijk dat gisteren het medisch interventieplan is afgekondigd. “In mijn 22 jaar als gezondheidsinspecteur maakte ik het twee keer mee. De eerste keer was tijdens de City Parade in Gent, toen er onverwacht 220.000 bezoekers waren. Bij de Ten Miles hebben we het medisch interventieplan puur omwille van transportproblemen afgekondigd. Om lopers van het parcours naar het ziekenhuis te voeren stonden in het begin van de wedstrijd acht ambulances paraat. Dat aantal moest in de loop van de dag opgeschroefd worden naar 25.”

Dat in totaal 59 mensen in het ziekenhuis zijn beland, doet de vraag rijzen of de Ten Miles niet uit haar voegen aan het barsten is. “Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Maar 59 slachtoffers op meer dan 40.000 deelnemers valt al bij al nog mee”, zegt dokter Haenen. “Normaal komen we tijdens de Ten Miles met acht ambulances ruimschoots toe. Een aantal lopers heeft zich deze editie gewoon mispakt. Sommige lopers waren niet voldoende getraind of hadden te weinig water gedronken, waardoor uitdrogingsverschijnselen optraden. Bovendien behoorde zondag tot een van de eerste warme dagen van het jaar. Ook dat heeft sommige lopers wellicht verrast, zeker zij die sociale druk voelden om deel te nemen.”