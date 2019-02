Noël Slangen: "Hoeft geen drama te zijn voor Schauvliege” Gunter Van Stappen

05 februari 2019

20u35

Bron: VTM Nieuws 0 “Op zich hoeft dit niet zo dramatisch te zijn voor Joke Schauvliege”, zegt Noël Slangen, politiek analist die voor VTM NIEUWS de verkiezingen volgt. “Ze haalde vorige verkiezingen al meer dan 50.000 stemmen, maar de kans is groter dat zij nu ook de medelijdenstemmen haalt.”

Het ontslag van Joke Schauvliege is een klap voor CD&V, “maar het was al een tijdje erg gesteld”, zegt Noël Slangen. “Het klimaat was plots een groot thema geworden en N-VA en Groen konden zich in de kijker werken, terwijl zij telkens in een slecht daglicht gezet werden door Schauvliege. Maar ze hadden nog 15 weken tijd om met de juiste aanpak het schip te redden.”

“Voor Schauvliege zelf hoeft dit niet zo dramatisch te zijn”, gaat Slangen verder. “Zij haalde bij de vorige verkiezingen meer dan 50.000 stemmen en de kans is nu groter dat zij, als lijsttrekker, ook nog de medelijdenstemmen haalt. Maar ik weet niet of er een kans is of ze ooit nog een ministerpost zal bekleden.”