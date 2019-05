Noël Slangen: "Cordon zit niet in de weg, wel partijen die niet willen regeren met Vlaams Belang” JOLE

27 mei 2019

14u01

Bron: VTM NIEUWS 3 Volgens politiek analist Noël Slangen is het doorbreken van het cordon sanitaire niet meteen de zwaarste klus die geklaard moet worden. Dat cordon werd in 1989 ondertekend, maar werd nooit “ververst”. De uitdaging ligt volgens Slangen bij de andere partijen.

“Het grootste probleem is dat de partijen afzonderlijk niet met Vlaams Belang willen regeren. Dat willen de meeste partijen trouwens ook niet met PTB of PVDA”, aldus Slangen. Voorlopig staat alleen N-VA, dat nog altijd de grootste partij is, open voor een gesprek met Vlaams Belang. Dat wil volgens Slangen nog niet meteen zeggen dat er ook effectief een coalitie zal gevormd worden.

Daarnaast verklaarde Slangen ook het kiesgedrag van heel wat Vlamingen gisteren. “Er zijn veel mensen die vinden dat het cordon sanitaire doorbroken moet worden en dat Vlaams Belang eens de kans moet krijgen om te regeren.” Belangrijke nuance daarbij is volgens Slangen wel dat die mensen, tenzij ze voor Vlaams Belang stemmen, vinden dat het cordon moet doorbroken worden door een andere partij dan die waarvoor zij kiezen.