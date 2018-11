Nobelprijswinnaar Mukwege krijgt eredoctoraat van UAntwerpen Tess Jacobs

02 november 2018

12u27

Bron: BELGA 0

De Nobelprijswinnaar Denis Mukwege komt op 4 april naar de Universiteit Antwerpen om zijn eredoctoraat in ontvangst te nemen. Begin deze maand werd bekendgemaakt dat hij de Nobelprijs voor de Vrede zou ontvangen. De Universiteit contacteerde de Congolees naar eigen zeggen afgelopen zomer al, nog voor het nieuws rond de nobelprijs bekend was.

Zoals elk jaar reikt de rector van de UA een eredoctoraat algemene verdiensten uit. In 2019 gaat die naar Denis Mukwege, de 63-jarige gynaecoloog die slachtoffers van seksueel geweld behandelt en begeleidt. “De voorbije zomer contacteerden we dokter Mukwege met het oog op het eredoctoraat. Dat hij nu de Nobelprijs krijgt, is voor ons de sprankelende bevestiging van de keuze die we maakten,” vertelt rector Herman Van Goethem trots.

De voorbije jaren ontvingen onder andere Diane von Fürstenberg en Jeffrey Sachs een eredoctoraat voor algemene verdiensten. Dit jaar wilde de Universiteit de focus meer leggen op het Zuiden, met het oog op universitaire ontwikkelingssamenwerking. “Dokter Mukwege is iemand die in elk opzicht inspireert, vanuit een veelzijdige en gedreven diepmenselijke betrokkenheid op de wereld rondom hem. Hij is zo een voorbeeld voor heel de wereld.”