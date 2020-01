NMBS zoekt dit jaar 1.800 nieuwe medewerkers HR

14 januari 2020

12u14

Bron: Belga 3 Binnenland De NMBS wil dit jaar meer dan 1.800 nieuwe medewerkers aanwerven. Dat heeft de spoorwegmaatschappij vandaag gemeld. Vorig jaar werden ook al 1.900 mensen aangeworven.

Om al deze vacatures in te vullen, gaan NMBS en HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel, red.) tal van aanwervingsacties organiseren voor de verschillende beroepen over het hele land.“'Challenge 1800' is de uitdagende zoektocht van NMBS naar 1.800 nieuwe medewerkers in 2020", klinkt het. “Uitdagend om verschillende redenen. In de eerste plaats gezien het hoge aantal gezochte nieuwe medewerkers in een nog steeds erg krappe arbeidsmarkt. Ten tweede om het aantal sectorspecifieke jobs, waarvoor je op de schoolbanken geen opleiding kan volgen, zoals treinbegeleider of treinbestuurder.”

De NMBS zoekt nieuwe medewerkers voor de klassieke treinberoepen, zoals 470 treinbestuurders en 240 treinbegeleiders en (onder)stationchefs. Maar ook architecten, technici (400), interne auditors, buyers, accountants, preventieadviseurs en experten in communicatie en marketing.

Job Train

De NMBS blijft met HR Rail ook inzetten op lokaal werk. HR Rail en NMBS organiseren aanwervingsacties voor technici in Antwerpen, Mechelen, Melle, Oostende en Salzinnes. Voor treinbestuurders gaan in februari Job Days door in Aarlen en Brussel. Ook de Job Train zal op 21 maart opnieuw het land doorkruisen en biedt de deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met alle jobs en om meteen te solliciteren.