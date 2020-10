NMBS zet in op integraal toegankelijke stations, ontwerp dubbeldekstreinen wordt aangepast LH

Bron: Belga 1 De NMBS gaat versneld haar stations aanpassen zodat mensen met een beperkte mobiliteit op termijn zelfstandig de trein kunnen nemen. Ook past de spoormaatschappij het ontwerp van de nieuwe dubbeldekstreinen bij de komende bestelling aan om het hoogteverschil met de perrons te overbruggen. De aangepaste treinen zouden "in de komende jaren" ingezet kunnen worden, aldus een woordvoerder.

Met een nieuw toegankelijkheidsbeleid wil de NMBS ervoor zorgen dat reizigers met een beperkte mobiliteit - het gaat niet alleen om personen met een beperking, maar ook om ouderen, mensen met kleine kinderen of mensen met een gebroken been - zoveel mogelijk zelfstandig de trein kunnen nemen. Zo heeft de spoormaatschappij onder meer vastgelegd dat alle perrons 76 centimeter hoog moeten worden en dat alle nieuw bestelde treinen die instaphoogte moeten krijgen.

Daarom zal het ontwerp voor de komende bestelling van de de nieuwe M7-dubbeldeksrijtuigen, waarvan er nu al 445 worden opgeleverd, ook worden aangepast. Bij de nieuwe treinen is in multifunctionele rijtuigen voorzien die meer plaats bieden aan reizigers met een beperkte mobiliteit en een aangepast toilet en intercomsysteem voor rolstoelgebruikers hebben. Maar door het hoogteverschil tussen de deuren en het perron hebben reizigers met een beperkte mobiliteit nog steeds assistentie nodig om op de rijtuigen te raken. De NMBS spreekt zelf over een "gemiste kans" bij de bestelling in 2015, die ze "wil rechtzetten".

Rolstoelgebruikers

Met uitschuiftredes die de afstand tussen de trein en het perron overbruggen, moet het voor rolstoelgebruikers en slechtzienden, maar ook ouderen en reizigers met een fiets of met een kinderwagen, makkelijker worden om "zelfstandig en in alle comfort" te kunnen op- en afstappen. De raad van bestuur van de NMBS maakte onlangs budget vrij voor de studiekosten en de bestelling van enkele prototypes. Hoeveel de spoorwegmaatschappij precies investeert in de aanpassingen, is niet bekend.

Daarnaast worden op de trajecten waar de nieuwe M7-treinen zullen rijden, versneld aanpassingen doorgevoerd om de stations integraal toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat ze voorzien zijn van hellingen en liften naar elk perron, blindegeleidelijnen, eenvoudig bereikbare ticketautomaten en perrons met een hoogte van 76 centimeter. Tegen 2025 wil de NMBS het aantal van dergelijke stations verdubbelen van 78 nu naar 150.

Tot slot werkt de NMBS ook aan een mobiele applicatie waardoor reizigers met een beperkte mobiliteit sneller en eenvoudiger assistentie kunnen vragen, en hervomt ze de aankondigingen in de stations. "Voor slechtzienden komt er betere bewegwijzering en de aankondigingen worden zowel audiovisueel als visueel op de schermen duidelijker", klinkt het.