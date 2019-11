NMBS wil treinaanbod met nog eens 4 procent verhogen en vraagt meer geld van overheid Infrabel en NMBS: “De citroen van de productiviteitswinst is uitgeperst” HAA

20 november 2019

14u45

Bron: Belga 6 De NMBS heeft de ambitie om het treinaanbod vanaf eind volgend jaar met 4 procent te verhogen. Dat staat in het voorstel dat in december zal voorgelegd worden aan de raad van bestuur van het spoorbedrijf. Dat heeft NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit. Ook Infrabel-topman Luc Lallemand tekende er present. Beide spoorbedrijven vragen meer geld van de federale overheid.

De huidige dotaties van de overheid volstaan niet om de komende jaren een aantal noodzakelijke investeringen bij het spoor uit te voeten. Er zijn vele honderden miljoenen euro's extra nodig, alleen al maar om het spoornet up-to-date te houden, zeiden Dutordoir en Lallemand in de commissie. De twee spoortoplui wezen op de "gigantische productiviteitswinsten" die de voorbije jaren zijn gerealiseerd bij NMBS en Infrabel, tegen de achtergrond van dalende dotaties. Maar nog meer interne besparingen zijn bijna niet mogelijk, klonk het. “De citroen van de productiviteitswinst is uitgeperst", aldus Infrabel-topman Lallemand.

Lijnen sluiten om veiligheidsredenen

Bij de spoornetbeheerder verdwenen de voorbije vijf jaar niet alleen 4.000 banen, maar er werden ook vernieuwingswerken noodgedwongen uitgesteld. Daardoor moeten heel wat wissels, sporen en bovenleidingen dringend gerenoveerd worden. Alleen al om die inhaalbeweging te doen, is 99 miljoen euro per jaar nodig. Anders zullen op termijn lijnen moeten worden gesloten om veiligheidsredenen, klonk het. Afgelopen zomer dreigde Infrabel al met een flinke knip in het spoornet als er niet snel meer budget komt.

“Tekort van 1,3 miljard tegen 2030"

Ook Sophie Dutordoir vraagt extra geld. "Als we voortdoen op basis van de huidige dotatie, verwachten we een tekort van 1,3 miljard euro tegen 2030 in het kader van de investeringen die we moeten doen", zei de NMBS-topvrouw. Het gaat dan om geld om stations af te werken, perrons te verhogen, het veiligheidssysteem ETCS verder te installeren,...

Beide toplui benadrukten nog dat de inspanningen van de voorbije jaren binnen de bedrijven resultaat opleveren. "Er is een positieve trend ingezet", aldus Dutordoir: de stiptheid is fors verbeterd, de reizigersgroei versnelt en de klantentevredenheid neemt toe.

Treinaanbod met 4 procent verhogen

De NMBS-topvrouw maakte ook bekend dat de spoorwegmaatschappij de ambitie heeft om het treinaanbod vanaf eind volgend jaar met 4 procent te verhogen.

Het huidige vervoersplan werd eind 2017 ingevoerd. Het treinaanbod verhoogde daardoor met zowat 5 procent. Dat levert momenteel ook extra reizigers op: in 2018 vervoerde de NMBS 243,9 miljoen reizigers op haar binnenlandse treinen. “Dat is 8,5 procent meer op vijf jaar tijd”, aldus Dutordoir.

Voor het volgende vervoersplan, dat in december 2020 van kracht zal worden en loopt tot in 2023, stelt de directie dus voor het aanbod met nog eens 4 procent te verhogen.

Gloednieuwe dubbeldektreinen

De uitbreiding is onder meer mogeijk dankzij de komst van de nieuwe M7-dubbeldekrijtuigen, met extra zitplaatsen. De tests ermee zijn bezig, en in de loop van januari zou een eerste rijtuig in dienst treden, gaf Dutordoir mee. “Constructeur Bombardier heeft de serieproductie vanaf maart 2020, met tien rijtuigen per maand, bevestigd.”

De NMBS plaatste de bestelling voor 445 M7-dubbeldekrijtuigen al eind 2015 bij Bombardier. De levering liep meermaals vertraging op.

Bijna helft treinen ouder dan 30 jaar

De M7's zullen helpen om de gemiddelde leeftijd van de treinvloot gevoelig te verlagen, omdat samen met hun komst het oudste materieel uit dienst zal gaan. Nu is bijna de helft van de treinen meer dan 30 jaar oud, in 2023 zou dat nog maar een vijfde moeten zijn. Daardoor zal de vloot ook betrouwbaarder worden - oudere treinen vallen vaker uit -, en het comfort voor de passagiers zal verbeteren omdat meer treinen airco en informatieschermen zullen hebben.